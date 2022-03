Startuje „job“ platforma pro ukrajinské kreatice creativeshelter.cz, jež má za cíl propojit agentury s profesionály.

Všichni, kdo pracují v kreativním průmyslu a jichž životy jsou zasaženy válečným konfliktem se mohou přihlásit a registrovat v platformě creativeshelter.cz. Mohou to být fotografové, copywriteři, video tvůrci, social media manažeři, produkční, accounti, ale i studenti marketingu kvůli placeným stážím.

Martyn Starý

Agentury, které by chtěly ukrajinským kolegům z oboru nabídnout práci se mohou zapojit jednoduše. Stačí vyplnit kontaktní údaje na zodpovědnou osobu na stránkách v google sheetu. „Jasně, můžeme si říct, že je to trochu předpotopní systém, ale je prostě jednoduchej, každej ho umí a my jsme chtěli maximálně odstranit jakoukoli bariéru pro vstup do platformy jak ze strany poskytovatelů práce, tak budoucích žadatelů,“ říká jeden z tvůrců platformy Martyn Starý, idea maker z werk.campu. Další osobou, která za platformou stojí je pak Richard Kolbe, kreativní ředitel a idea maker naposledy působící v Publicisu.

Richard Kolbe

„Vše jsme konzultovali s Martinem Klčem (Unicorn Attacks), který posloužil jako třetí oči, dal nám velké množství podnětů a pomohl nám od nápadu k akci. Design zpracoval art director Ondřej Mašík, web jsme si naklikali úplně sami. Ale fakt bych nechtěl, aby se pozornost kolem #CreativeShelter stočila na to, kdo za tím stojí, poplácat se po zádech a zatleskat si,“ odpovídá na otázku MAM, kdo za projektem stojí Martyn Starý a pokračuje: „O to v tuhle chvíli jde úplně ze všeho nejmíň. Chtěli jsme jednat rychle, efektivně, proto je i princip tak sprostě jednoduchý — vyplnění google sheetu. Vše se vyvíjí za chodu, stejně jako celá situace.“

Projekt je nyní ve fázi shromažďování kontaktů na firmy, které jsou ochotny seš zapojit – především pak mezi agenturami. Tvůrci se však chystají oslovit také přímo klienty. „Zatím se nám podařily spíš nějaké procesuální zázraky, jsme ve spojení se státní správou a mohu říct, že i díky nám a naší iniciativě se podařilo nastartovat legislativní proces tak, aby freelanceři měli do několika týdnů volný vstup na trh práce a mohli v České republice legálně fakturovat. To považuji za velký úspěch, i kdyby mělo zůstat jen u toho,“ říká Martyn Starý.

V provozu je facebooková skupina, ve které se zveřejňují aktualizované informace a organizuje se všude potřebné, v současnosti má stovky členů. „Těm patří díky,“ vzkazuje Starý a uzavírá: „Chceme být volná platforma, nemáme tým dobrovolníků, kteří by to celé organizovali a administrovali. Nicméně jsme připraveni osobně pomoct každému — především na straně uprchlíků – jak jen bude v našich silách. Čím více lidí, agentur a asociací nám vyjadřuje podporu a nabízí svoje kapacity k vývoji platformy, tím větší bude naše akceschopnost.“