Původně brněnská marketingová agentura chce nejen českým zadavatelům nabízet AR kampaně. Xnauts.io povede Pavel Max Vincenc.

Business Factory, původně brněnská agentura nabízející dnes marketingová řešení klientům z třicítky zemí světa, přichází s novým globálním projektem Xnauts.io. Jeho hlavním cílem je přinášet klientům zábavné koncepty a kreativní kampaně využívající benefitů rozšířené reality a pomáhat jim se vstupem do Metaverse.

Do čela nově vznikající společnosti se postaví Pavel Max Vincenc (na úvodní fotografii vpravo), který nasbíral přes dvacet let zkušeností z vedoucích kreativních pozic v agenturách jako Havas Worldwide a dalších. Je rovněž organizátorem a zakladatelem prvního AR festivalu na světě ARfest Prague.

Vincenc bude mít ve společnosti Xnauts.io prozatím podíl deset procent, zbytek připadá na Business Factory, která chce podle slov jejího šéfa Jana Pátka do projektu výrazně investovat.

„Nad projektem Xnauts zaměřeným na rozšířenou realitu v symbióze s ARfest jsem přemýšlel už několik let, ale až nyní se mi podařilo najít správného partnera. S Honzou Pátkem máme stejný pohled nejen na inovace. Navíc se nám podařilo pro Xnauts vytvořit unikátní a globální alianci, do které máme v plánu zvát ty nejlepší světové XR tvůrce a kreativce, kteří společně s námi budou projekty realizovat,“ uvedl Pavel Max Vincenc, CEO společnosti Xnauts, a dodal: „Už nyní je součástí aliance Chris Pelk, kreativní ředitel holandské agentury livewall, který má za sebou desítky projektů, vytvořil například oficiální AR filtr pro Ozzyho Osbourna.“

Vincenc působil v Havasu mezi lety 2012 a 2022, pak byl kreativním ředitelem agentury Fragile, kterou převzala skupina Knowlimits Group. Ve skupině působil do letošního ledna jako ředitel pro AR. S projekty s rozšířenou realitou má zkušenosti mimo jiné i díky mnohaleté spolupráci s Amnesty International, například s filtry pro projekt Vězni svědomí či „Duhové Madonny“ na podporu polských aktivistek, filtry využilo na Instagramu během pár dní přes sto tisíc uživatelů.

Hlavním cílem Xnauts je přivádět lokální i zahraniční značky a umělce do rozšířené reality a metasvěta. Vytvářet pro ně koncepty, které budou lidi bavit a zvyšovat čas strávený se značkou a ovlivňovat její vnímání.

„Pokud chceme držet tempo růstu a být tu za deset let, musíme neustále přicházet s novými přístupy, a hlavně strategicky investovat. Proto pravidelně dáváme jednotky milionů korun ročně do interních inovací, což mi přijde z dlouhodobého hlediska jako to nejlepší, co můžeme pro rozvoj firmy dělat,“ řekl Jan Pátek, CEO společnosti Business Factory (na úvodní fotografii vlevo).

Jelikož je rozšířená realita v Česku stále na začátku, bude cílem Xnauts také vzdělávat značky v oblasti rozšířené reality. Proto bude Xnauts společně s Business Factory organizovat konferenci ARfest 2022, kam 9. 9. 2022 přiveze jak zástupce platforem (Meta, TikTok a další), tak i světové tvůrce nejúspěšnějších AR/XR projektů, kteří se s publikem podělí o to, jak právě využívat rozšířenou realitu pro byznys.

Během tiskové konference k představení projektu Vincenc s Pátkem rovněž upozornili, že spolupráce neskončí jen u AR filtrů, které například Xnauts aktuálně připravují pro módní kolekci triček By Simona od Simony Krainové.

Další možností jsou například online nákupy, při nichž si budou moci zákazníci zboží vyzkoušet prostřednictvím rozšířené reality v reálném světě a v aplikaci případně rovnou objednat. Podle Xnauts zmiňují případové studie o těchto nástrojích o 71 procent vyšší konverze. Využitelné 3D modely zboží by se daly zapracovat například rovnou do e-shopů.

Třetí možností je pak umožnit značkám využívat NFT či je rovnou připravit na a zapojit do světa metaverse. Xnauts je ostatně byznysovým partnerem skupiny Meta, která svou otevřenou verzi metaverse připravuje.