V nejnovějším žebříčku YouTube Ads Leaderboard zaujala chytlavá hudba, animovaní hrdinové, vtip a dlouhodobá práce s komunitou. Překvapením roku je kampaň Agresivita zabíjí od ČAP.

Žebříček YouTube Ads Leaderboard se každoročně zaměřuje na nejúspěšnější reklamy, které si diváci pouštějí znovu, komentují je nebo si je vzájemně přeposílají. Dlouhodobě se v soutěži daří zejména společnosti T-Mobile, která znovu úspěšně vsadila na tandem kreativní agentury Saatchi & Saatchi a mediální agentury Mediacom. Letošní vítězný spot Pořád online se odehrává v časové smyčce za hudebního doprovodu beatboxera Endrua.

2021 CZ YouTube Ads Leaderboard

O druhé místo a překvapení roku se postarala Česká asociace pojišťoven, která loni představila hned několik obsahových seriálů. Hlavní tváří kampaně Agresivita zabíjí, která má předcházet nebezpečnému chování za volantem, se stal stand-up komik Tigran. Do žebříčku Ads Leaderboard to dotáhl spot Tvař se, že ti každej dluží!, jehož produkci dostala na starost agentura Beef Brothers. „Cílem kampaně bylo měnit chování lidí za volantem. Nechtěli jsme je přitom poučovat, ale spíš v nich vyvolat nějakou silnou emoci. Pokud je to přimělo k interakci se spoty, pak se to zřejmě povedlo,“ říká Ondřej Drábek, CEO agentury Beef Brothers.

Populární mezi diváky jsou také reklamní seriály, které cílí přesně na YouTube publikum. Dlouhodobě s touto cílovou skupinou úspěšně pracuje například značka McDonald’s. Její spot Tisíc věcí, co tě teď v Mekáči napadnou, když je tu Veggie se umístil na třetí příčce žebříčku.

Pravidelné úspěchy sklízí také kosmetická značka Maybelline se svým seriálem Make-up in the City. Obsah pro obě značky vytváří agentura Bubble.

„Propojení videa s výraznou audiosložkou je trefa do černého. Podle našich analýz si diváci po zhlédnutí takových reklam dvakrát lépe vybaví danou značku a třikrát lépe danou reklamu. Velmi oblíbené jsou také reklamy využívající značkové maskoty. Tyto typy kampaní pak pomáhají vytvářet u diváka silnější emocionální vazbu ke značce,“ vysvětluje Petr Houzar, který má YouTube v Česku a na Slovensku na starost.

Animovaná mluvící čivava se v hlavní roli objevila ve spotu Já mám prostě styl od českého online obchodu s módou Factcool.

Podobný vzorec následovala online pojišťovací služba RIXO.cz, která maskota využila ve spotu Jediný opravdový online srovnávač životního pojištění.