Všichni víme, že čas, kdy společnostem stačilo hodit náborový inzerát na kariérní portál, je nenávratně pryč. Tedy pokud vám není jedno, kdo se k vám hlásí, jak dlouho u vás vydrží a jaká je ve skutečnosti míra jeho kvalit.

Značná část českých firem už naštěstí pochopila, že náborová komunikace, postavená na klišé typu „dynamicky se rozvíjející firma, přátelský kolektiv a motivující finanční ohodnocení“ je tak trochu na úrovni středověku.



Proč? Protože ty nejtalentovanější lidi na trhu si nevybírá firma. Je to naopak. Oni si sami, a pečlivě, vybírají svého nového zaměstnavatele. Přitom se chovají velmi podobně, jako běžný spotřebitel. Podívejte se na to vaším marketingovým okem. Co například dělí Red Bull od zbytku výrobců energy drinků? Samozřejmě brand a image. To je hlavní důvod, proč jsou někteří z nás ochotni zaplatit více peněz za menší plechovku.



Stejně tomu je i se zaměstnavatelským brandem. Kvalitní lidi na trhu mají nepřeberné možnosti kde a pro koho pracovat. Žijeme v době rekordně nízké nezaměstnanosti, kdy trh práce generuje více nabídek, než je počet volných uchazečů. Do toho se na trh valí nové a nové start­‑upy, které jsou pro mladou generaci už jen z podstaty svého fungování velmi atraktivní. A takoví zaměstnanci pak pro svůj start­‑up doslova dýchají.



Takže co z toho vyplývá? Za prvé, vaše firma se může rozvíjet jen tehdy, pokud má ty správné lidi. A takové lidi získá, pokud bude mít silný zaměstnavatelský brand. Za druhé, „HRisté“ jsou většinou zahlceni klasickou náborovou agendou, a na „employer“ branding nemají čas. Je to navíc do značné míry v marketingové práci, takže jim často chybí i patřičné dovednosti. Pokud ve vaší firmě stále není člověk na „employer“ branding, zapojte se do toho i vy a zvedněte váš zaměstnavatelský brand na vyšší úroveň!

Možná si říkáte, je to v pohodě, my na tom u nás společně s HR už pracujeme. Tvoříme pěkná videa a fotky a máme moderní kariérní profily, skrze které ukazujeme naše super kanceláře, fotbálky a psy pobíhající kolem tiskáren. To je super, ale stačí to pro všechny cílovky? Myslíte, že to má reálný efekt na obsazování seniorních pozic?





Jak se chová člověk s několikaletou praxí, který se rozhodne změnit „job“, a který ví, že v tom, co dělá, je špička? Předně, většinou není v tísni. Má pravděpodobně dobře placenou práci a funguje v prostředí, které mu sedí. To znamená, že nemá existenční potřebu najít si co nejdřív „něco nového“. Spíše cítí, že potřebuje změnu, nový impuls, který ho nakopne, a to se logicky promítá i do stylu hledání jeho nové práce.



Právě kvůli takovým lidem vznikla ve spojení s deníkem E15 nová komunikační platforma — Workspace15. Jde o jediný projekt svého druhu v Česku, který při tvorbě „employer“ brandingových kampaní staví na novinářském stylu práce s obsahem a přistupuje k němu stejně, jako k tvorbě redakčního obsahu pro informační médium (zpravodajství, magazín aj.). Díky tomu jsou výstupy o společnostech pro čtenáře atraktivní a informačně hodnotné. Workspace15 pomáhá nastavit správnou komunikační strategii a vytáhnout ta nejzajímavější témata vaší zaměstnavatelské DNA. Celý obsah, samozřejmě postavený na multimediální formě, pro vás vyrobí na klíč, a využije všech dostupných kanálů z oblasti sociálích médií, digitálu i tiskového prostředí tak, aby jimi zasáhl ty nejzajímavější lidi na trhu.



A protože všechno je o penězích, tak na závěr pár čísel. Firmy, které se dlouhodobě věnují „employer“ brandingu, mají téměř o 30 procent nižší fluktuaci, hlásí se jim až o 50 procent více relevantních uchazečů, doba hledání je až dvarkát kratší a ve výsledku se snižují náklady spojené s náborem průměrně o polovinu. A ta nejpodstatnější věc: budete mít vedle sebe lidi plné energie, se kterými se budete cítit dobře.

Článek vznikl jako komerční spolupráce MAM a mediálního domu Czech News Center.