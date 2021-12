Jaký obsah bude fungovat? Jak bude vypadat hybridní éra kontaktu se zákazníky? A jaký smysl bude příští rok nejdůležitější? Nejen na tyto otázky odpovídá ve svých predikcích Daniel Krásný, kreativní ředitel Socialsharks.

Budu úplně upřímný, marketingové predikce nemám moc rád. Na svém blogu vnimatkrasu.cz si z nich dokonce každoročně dělám takový humorný vabank.

Letos to mám ale trochu jinak. Z naší práce v Socialsharks už nějakou dobu vyplývá pár trendů, pod které se tentokrát bez obav podepíšu. Doba se totiž díky několika vlivům definitivně proměnila. A je zapotřebí si na ni připravit pevnější obutí.

1) Obsah bude pořád král. Jen se ze zámku přestěhuje do bytu 2+1.

Tahle královská hláška o obsahu je stokrát obnošená vesta. Kór proto, že obsah je všechno. Příšerný tweet i fantastický odborný článek na šest normostran. Myslím, že je na čase pro rok 2021 tuhle floskuli poupravit. A královské koruny předat kvalitě s jednoduchostí.

Mnohdy mi třeba až zatrne, když vidím, kolik značek ještě datluje svůj blog. A teď nemyslím odborný, názorově bohatý magazín se srdíčkem, jaký jede třeba Tchibo, nýbrž generickou, stokrát přečtenou změť článků typu „Jak shodit povánoční kila“. SEO, namítnou mi tyhle značky. Bulšit, namítnu já.

Sociální sítě jsou v roce 2022 bratru interaktivními platformami. Dovolují vám pořádat ankety, pokládat otázky, dělat kvízy, kupit galerie, hrát hry. Zvlášť Instagram je působivé hřiště pro vaši kreativitu.

Přemýšlejte, zda by se vašich 5 tipů na hubnutí nevešlo heslovitě do jedné Instagramové galerie. Zda by se „frequently asked questions“ nedaly pořešit otázkami ve Stories. A jestli je opravdu nutné dělat z akcí nákladná a zdlouhavá „aftermovies“ se „slow motiony“, když pozornost na sociálních sítích klesá jako Titanic.

Čili ano.

Obsah je to, proč na sociálních sítích jste. Je ale důležité, aby se na svět nekoukal z patra honosného zámku, nýbrž bydlel ve stejném činžáku jako oni.

Pojem B2C je na sociálních sítích prostě překonaný. Mnohem spíš začněte pěstovat pomyslné F2F – Friend to friends.

2) TikTok tu s námi bude. Sorry.

V roce 2016 jsem si na svém LinkedInu dovolil malou predikci: „Zazáří jedna nová sociální síť založená na videoobsahu. Dost možná se bude jmenovat Musical.ly.“

Musical.ly jsem před pěti lety sledoval jako exotický exponát. Otevírat pusu do písniček mi přišlo jako takový „cringe“, až jsem tomu vlastně dával naději na život. V roce 2017 se Musical.ly proměnilo v TikTok a ten… tu s námi už zůstane.

TikTok jako trend v podstatě úzce souvisí s tím, co jsem výše psal o obsahu. Kdo na něm chce uspět, musí se trochu hodit do klidu. Polknout některé věci, které se pro nás v uplynulých letech v marketingu staly běžnými. Nepůjčovat si „redku“ na každé upšouknutí. Trochu si umazat ruce, vyrazit ven s mobilem a otevřít v sobě svého vnitřního kašpárka. Stát se tak trochu rebelem. Ale pozor, v mezích vkusu a platných licencí. Sosnout odněkud Eda Sheerana a vydávat to za svůj originální zvuk je sice punkové, ale zároveň i prachobyčejná zlodějna. Značky na TikToku sice musí být punk, ale s nažhavenou racionalitou.

Kdyby se vám TikTok z nějakého důvodu bytostně hnusil, pro Instagram Reels platí to samé. Včetně faktu, že jak znám Facebook, bude na něm v roce 2022 reklama zatraceně levná.

A to se v době utahování opasků, drahých plynů a vysokých úroků hypoték hodí taky.

3) Stejně jako automobily, i kontakt se zákazníkem vstoupí do „hybridní éry“.

Dva roky s covidem. Třetí „in progress“. Byla by hloupost se tvářit, že nás tahle zkušenost jako uživatele sociálních sítí neproměnila. Proměnila. I lidé, kteří obvykle odmítají novoty, se naučili koukat na Netflix, objednávat si obědy online, kupovat si z internetu jídlo i oblečení nebo si přes Skype pokecat se svým psychologem.

I kdyby virus nakrásně zmizel z povrchu zemského, lidi coby uživatele internetu proměnil natrvalo. Lidi v lockdownu příjemně zlenivěli. Zvykli si na ten luxus, že jde řadu věcí zkrátka odbavit rovnou z gauče.

Co to znamená pro správce sociálních sítí? Prakticky tři věci.

I kdybyste měli z předchozích let se social media shoppingem špatné zkušenosti, je na čase s ním vyrukovat znova. Facebook i Instagram možnosti nakupování senzačně potunil. A lidi si ho osvojili. Při pořádání konferencí, akcí a jiných událostí, uvažujte nad nativním propojením se sociálními sítěmi. Živým přenosem nebo i za pomoci AR či VR. Nikam nechodit, a přesto být součástí konference bude totiž v roce 2022 bezesporu nový normál. Posilte svůj customer care tým. Lidi nebudou chtít chodit do prodejny nebo volat na infolinku, chtějí vám napsat na Facebook nebo Instagram. A nikdo – capslockem NIKDO – si tam nechce přečíst tu hloupou větu: Prosím, obraťte se na naši infolinku.

Covid nás všechny poslal do hybridní éry. Lidem se změnily návyky. A očekávají, že přes internet, potažmo sociální sítě, dosáhnou stejné kvality řešení, jako kdyby se někam vydali „zu Fuß“.

4) Smyslem roku 2022 bude sluch. Zapište si to za uši.

Větičky o tom, jak jsou podcasty rajskou hudbou současného marketingu, už jsme všichni četli nesčetněkrát. I já jsem si v roce 2019 trochu zavěštil a vlastně si to i dneska můžu celé podepsat. Ty věci v článku jsou pořád platné.

Podcast jako platforma navíc podporuje mou myšlenku o královském zjednodušování obsahu. Na dobrý podcast nepotřebujete tři kameramany, obří produkční den, maskérku, pěkné počasí a brutální postprodukci, to abyste hostovi ex-post zaplácli uhra na čele. A tím pádem nepotřebujete ani balík prachů.

Stačí hlas, drajv, dobrá témata a Spotify.

Spotify podle své poslední veřejné zprávy v podcastech nehorázně panuje. V Q3 roku 2021 bylo na Spotify přes 3 200 000 podcastů a značka zdůrazňuje i rostoucí možnosti podcastové propagace.

PS: Podcasty coby marketingové téma neznamená nutně „pojďme vytvořit vlastní pořad“. Je úplně v pohodě spojit se s těmi českými nejúspěšnějšími a třeba je podpořit nějakou tou zlatkou. Výběr se sympaticky rozšiřuje, a něco mi říká, že to nejlepší teprve přijde příští rok.

5) Personalizovaná řešení budou lanýžem digitálního marketingu.

Je pár pojmů, které se vyskytují ve všech možných marketingových trendech a predikcích pravidelně už tak deset let. Chatboti, augmentovaná realita, umělá inteligence, personalizace obsahu a video. Tak dlouho se o nich mluví, až je skoro nuda je furt zmiňovat.

Já si ale přesto na jeden z těch pojmů troufnu. Ve vší té kalné záplavě komerčního i nekomerčního obsahu je cokoli personalizovaného svěžím vánkem. Lidi navíc začínají být z různých platforem personalizací rozmazlení. Ať už je to každoroční Wrapped od Spotify nebo klasické ‚mohlo by se vám líbit‘ na Netflixu, YouTubu nebo Steamu.

Vyrobit personalizovaná řešení na sociálních sítích vyžaduje přemýšlení out-of-the-box. Není to jednoduché, ale jde to.

My jsme pro Škoda letos vyrobili hned dvě kapitoly interaktivní hry Founders v Messenger Botovi, v níž mohl hráč svými rozhodnutími ovlivňovat příběh. Každý uživatel tak měl personalizovaný zážitek na základě vlastní interakce.

A pozitivní zpětná vazba od lidí nám dala najevo, že taková personalizace lidi baví.

Personalizovaná řešení nemusí být vždycky jenom záležitostí promakané umělé inteligence. Mnohdy stačí ke štěstí i osobní přístup v customer care. Být vstřícný, neuniformní, skutečně one-to-one. To by v roce 2022 měl být naprostý základ.