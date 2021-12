Když v podcastu Hospodářských novin přirovnal Marian Jurečka povinné očkování k „skoro jako znásilnění“, celkem nepřekvapivě se to dostalo nejen do titulku podcastu ale vyvolalo i slušný mediální „flame“.

Tak když předseda křesťanské strany mluví o znásilnění, pozornost to vyvolá… Stejně nepřekvapivě budoucího ministra za tohle přirovnání málokdo pochválil. I když se používá také v přeneseném smyslu, pod znásilněním si většina lidí vybaví něco mimořádně odporného.



Jak na kritiku zareagoval Marian Jurečka? Omluvil se za nevhodné přirovnání? Ani náhodou! V duchu nejlepších tradic mnoha českých politiků posledních let obvinil autora podcastu z „vytržení z kontextu“. Reakce na Jurečkově twitterovém účtu, kde svůj názor vyjádřil a kde zveřejnil i část rozhovoru, v němž inkriminované slovo skutečně v souvislosti s povinným očkováním použil, potvrzují, že to nebyla nejšťastnější komunikační strategie.

„Od politického matadora, jako je Jurečka, bych čekal, že ví, co je to buzzword. V PR tak označujeme výraz, který slušná, veřejně známá osoba v hovoru s novinářem prostě nesmí použít.“



Od politického matadora, jako je Jurečka, bych čekal, že ví, co je to buzzword. V PR tak označujeme výraz, který slušná, veřejně známá osoba v hovoru s novinářem prostě nesmí použít. V žádném kontextu a v žádném smyslu. Buzzword je slovo, které – použito v titulku – vypadá příšerně a po kterém právě proto každý novinář s gustem sáhne. Proto se o buzzwordu učí už na prvních hodinách mediatréninku.



Marian Jurečka se snad poučí a příště si dá pozor na jazyk. Stejně jako jeho další kolegové a kolegyně z pětikoalice, kteří teď po bezpečných letech opozičního ostřelování AB s nelibostí zjišťují, že i oni se dostávají pod drobnohled a už si tak párkrát naběhli na vidle. Když proti nim navíc stojí superschopný PR team stále-ještě-premiéra, je nejvyšší čas, aby si základy mediální komunikace zopákli, nejlépe u profesionálů.

Jan Klíma je managing parterem PR agentury AC&C. Původní profesí je novinář, nejprve motoristický, později ekonomický. Začínal v největším českém motoristickém týdeníku Svět motorů, žurnalistickou kariéru ukončil jako šéf zpravodajství deníku Hospodářské noviny. V PR působí od roku 1993, kdy založil agenturu AC&C. Přednáší media relations na VŠE Praha. Vystudoval ČVUT v Praze.