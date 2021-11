Nevidíme přidanou hodnotu, kterou by pro nás členství v AKA za současné situace mělo, uvedl CEO agentur Ondřej Obluk.

Už loni v srpnu opustily Asociaci komunikačních agentur (AKA) dvě ze tří entit skupiny Ogilvy — Ogilvy One a Ogilvy Performance. Stalo se tak krátce po mimořádné valné hromadě AKA, během níž bylo zvoleno nové prezidium, prezident a schváleny nové stanovy. Teď své dlouholeté členství ukončily i samotné Ogilvy a VMLY&R ze sítě WPP.

„V tuto chvíli nevidíme přidanou hodnotu, kterou by pro nás členství v AKA za současné situace mělo. Budeme nadále s nadšením přispívat k rozvoji a růstu oboru marketingových komunikací jako doposud, i když už samostatně,“ říká Ondřej Obluk, který je od letošního března společným CEO pro Ogilvy a VMLY&R.

Výkonná ředitelka VMLY&R Iva Welker byla ještě donedávna členkou prezidia AKA, kde nahradila předchozího šéfa agentury Daniela Živicu.

Obě agentury dlouhodobě spolupracují s univerzitami a vysokými školami, kde vybraní experti působí v rolích externích lektorů, a zároveň dávají příležitost studentům marketingových a komunikačních oborů získat cennou praxi pod vedením zkušených kolegů. Ogilvy také pravidelně publikuje vlastní marketingové studie nebo pořádá odborné talk show Ogilvy OnAir se zajímavými českými a zahraničními řečníky. Ogilvy i VMLY&R jsou součástí skupiny WPP, která nedávno všechny své společnosti přestěhovala do společného sídla WPP Campusu na Bubenské 1. Na jaro 2022 chystá skupina WPP sérii oborových akcí, jejíž podstatou bude v rámci jednoho týdne ukázat to nejlepší z know-how všech dvanácti agentur.

Agentury ze sítě WPP nejsou jediné, které asociaci opustily. Od zmiňované loňské letní mimořádné valné hromady, kdy byl do čela AKA zvolen staronový prezident Jan Binar (McCann), který nahradil na jaře zvoleného prezidenta Marka Slezáka (Boomerang Communication), z jejích řad odešlo více členů.

Šlo například o agenturu DDB, jejíž šéf Darko Silajdžić při odchodu loni v září uvedl: „Obáváme se, že se z této, podle nás potřebné asociace, stává platforma pro politické a zájmové boje jednotlivých frakcí a jednotlivců. Proto jsme se po důkladném uvážení rozhodli naše členství v AKA pozastavit. Nechceme se nadále těchto půtek účastnit a nemáme zájem přidávat se k jakékoli frakci či jednotlivci v těchto bojích.“

Loni rovněž AKA opustily agentury 2Fresh, Comtech Can a letos v dubnu Geometry (ta též patřila do skupiny WPP než došlo k jejímu začlenění do VMLY&R).