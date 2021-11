Chystáme vlastní merch a možná i reklamy ve stylu pořadu, poodhaluje v rozhovoru pro MAM plány s Mikýřovou úžasnou poutí internetem Martin Mikyska.

Velké plány má s pořadem Mikýřova úžasná pouť internetem (MÚPI) jeho tvůrce Martin Mikyska. Po politické sérii chystá delší díly, spouští vlastní e‑shop a nabízí i možnost natáčet k MÚPI reklamy ve stylu parodií. „Jsem otevřený přijmout sponzory,“ říká v rozhovoru pro MAM držitel ocenění Osobnost českého digitálu 2021 ze soutěže WebTop100 a čerstvý držitel tří trofejí z Křišťálové lupy, v níž MÚPI získala první místo v kategoriích Cena popularity, Online video a Obsahová inspirace.

Přes léto jste měl série o olympiádě a politice, už se vracíte ke klasice?

Ano, politika byla relevantní v době voleb, z MÚPI nechci dělat pořad o politické satiře, i když se k ní občas vrátíme. Chci se zase hlavně věnovat „infopodnikatelům“ a šmejdům na internetu, kteří mají zavádějící marketing. Občas pak vydáme čistě komediální díly.

Čekal jsem, jestli se nepodíváte na kauzu okolo Bohemia Energy…

V tom případě jde spíše o hodnocení byznysmodelu a vysvětlení, kde se staly chyby. To už lidé slyšeli za všech stran, neřekl bych nic nového. Navážet se do Pavla Lišky jako tváře kampaní nemá smyl. Po hercích asi nemůžeme chtít, aby si ověřovali risk management firem. Jde mi o témata, kterými můžu pomoci někoho ochránit. U politiky šlo o „imunizaci“ proti manipulativním kampaním. U multilevel marketingu jde o manipulativní strategii při náborářství. U Jiřího Čmolíka a jemu podobných jde o marketing „scamů“.

Klasickému marketingu se vyhnete?

Na ten už jsou všichni zvyklí. Když lidé vidí reklamu na Kinder Bueno, vědí, že nepřijde vlna čokolády, kde by mohli surfovat na oříškách, že burgery vypadají jinak než na plakátě, nebo že když si koupí voňavku s Bradem Pittem, nestane se z nich Brad Pitt.

Takže když to nebude voňavka od Martina Dejdara, které jste se věnoval, mohou být marketéři v klidu.

V jeho případě je to úplný „bizár“. On se stejně jako Dominik Hašek rozhodl dělat si marketing sám. Nechtějí platit agenturám „nesmyslné prachy“ za něco, co přeci „dokážou“ sami. Martin Dejdar se ještě v rámci vyjádření ohledně Wish 4 You rozčiloval, že různí influenceři dělají „hovadské reklamy“, dostávají za to královsky zaplaceno, ale na něj se sypou „hejty“. Sám ale vytvořil nespočet marketingových „klenotů“. Na druhou stranu klobouk dolů, že se mu podařilo splatit dluhy, které vznikly kvůli jeho filmu Panství.

Rozjedete s MÚPI vlastní byznys?

Chystáme vlastní „merch“, vedle klasických věcí chceme i ty netradiční, jako deskovky nebo betonový hrob DJ Kníra. Ten se snažím vyrobit už asi rok, ale 12. ledna bychom měli konečně mít limitovanou edici hrobečků, které budou sloužit jako talisman pro připomínání, aby si lidé ověřovali fakta. Ještě bychom chtěli dotáhnout limitku hruškovice od Žufánka. Byla by v obalu „voňavky LorDee“ podle Day Dee od Dejdara. Přijde mi dobré dělat limitované edice s kvalitními českými produkty, kterým dodáme vtipný příběh.

Takže budete mít stálý merch s vlastním e‑shopem?

Ano, e‑shop už jsme používali pro „motivační“ plakáty, po kterých byla na nějakou dobu pauza. Chceme mít stálou nabídku, a k tomu limitky, předobjednávky a další vtipné věci, které nás napadnou.

Vydali jste díl o počítačích od CZC, jak ta spolupráce vznikla?

Ozvali jsme se jim, jestli by nás nechtěli podpořit stroji výměnou za to, že se o nich budeme zmiňovat ve videích. Potom ale vznikala série o olympiádě ve spolupráci s Czech Team TV a politická k volbám, kam se to příliš nehodilo. Už nám psali, že jsme toho o nich moc nenatočili… Tak snad se jim video líbilo. Určitě je budeme zmiňovat dál.

Mall.tv na vaše spolupráce říká co?

Do osobních mi nemluví, pokud by to nepřerostlo v tolik projektů, že bych neměl čas na MÚPI. Jinak obchodní oddělení Mall.tv řeší nabídky třetích stran pro spolupráci s MÚPI, pak vymýšlíme možnosti zakomponování. Zatím bylo do desítky nabídek, ale moje koncepty byly pro značky přes čáru…

Takže spolupracemi si s financováním MÚPI nepomůžete?

Udržitelné financování je největší otázka dlouhodobých plánů. Doteď jsme v pořadu neměli placené spolupráce, inzerci, product placement, předplacené možnosti ve stylu Patreonu nebo Hero hero. Jen dvojitý „pre‑roll“ reklam na YouTube i Mall.tv, ten je jen na to, aby se pořad udržel, zisk neprodukuje. Proto se snažíme rozjet merch a budeme dělat prémiový obsah a bonusy na Mall.tv.

A co product placement?

Dlouhodobě se snažím o to, abychom měli obsah, do kterého nám nikdo nebude mluvit. I v případě CZC se ale ukázalo, že si můžeme dělat, co chceme. Vedle toho mi lidé píšou, že si epizodu nepustí kvůli dvěma patnáctisekundovým reklamám před videem, protože je to moc — těžko se jim chápe, že pořad zadarmo nevznikne. Tak už placené spolupráce nebrzdím. Chci je ale dělat komediálně, třeba ve stylu parodií. Mohl by to být půlminutový, minutový pre‑roll ve stylu pořadu, který si bude střílet z jiných reklam. Jsem otevřený přijmout sponzory.

Jakou cílovou skupinu oslovujete?

Záleží na tématu — díl o Petru Ludwigovi zasáhne někoho jiného než díl o youtuberech. Propichujeme společenské bubliny a přibíráme si z nich fanoušky, kteří s námi někdy zůstanou. Primární cílovce je zhruba 24 až 35 let, ale sledují nás i diváci od 16 do 18. Na Mall.tv bývá sledovanost 100 až 350 tisíc lidí na epizodu. U politické série to bylo možná méně, protože jsme ji dávali zároveň na YouTube, aby se dostala rychle k co nejvíce lidem. Jedno z videí má přes 1,2 milionu zhlédnutí. Teď se zase vracíme k tomu, že díl z Mall.tv bude na YouTube s třítýdenním zpožděním.

Martin Mikyska Tvorbě zábavných pořadů se začal věnovat, když cítil, že mu ujíždí konkurence v závodech ve snowboardingu. O tom natáčel i Mikýřův prkenný přehled, díky kterému si Mikysky hned po zveřejnění prvního dílu všiml Vilém Franěk, marketingový ředitel Mall.tv. Pro tu od loňského června Mikyska vytváří úspěšnou Mikýřovu úžasnou pouť internetem. V letošním ročníku ankety WebTop100 byl vyhlášen Osobností českého digitálu 2021, v soutěži Křišťálová lupa pak byl pořad oceněn v kategoriích. v kategoriích Cena popularity, Online video a Obsahová inspirace.