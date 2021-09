Agenturou roku se v soutěži PR Klubu stala slovenská This Is Locco, nejlepším covid projektem ČT edu, talentem roku Jakub Splavec. Nejvíce trofejí má Škoda Auto.

Celkem 88 ocenění ve 32 kategoriích si na slavnostním vyhlášení převzali finalisté už 19. ročníku oborové soutěže Zlatý středník. Titul osobnost PR získala Simona Kijonková, Talentem se stal Jakub Splavec. Trofej Grand Prix pro Nejlepší agenturu si odnesla slovenská This is Locco. Nejlepším covid projektem byly vyhlášeny webové stránky ČT edu od České televize. Nejvíce trofejí si odnesla společnost Škoda Auto.

Kompletní výsledky včetně vítězů v oborových kategoriích najdete zde.

Ocenění v nejpopulárnější kategorii Společenská odpovědnost a udržitelnost si odnesla IKEA za projekt Bezpečný domov. První místo v kategorii Integrovaná kampaň obsadila slovenská 365.bank s projektem Reklamy z obývačky. Nejúspěšnější Launch, relaunch, rebranding se podařil Divadlu Spejbla a Hurvínka ve spolupráci s agenturou Touch Branding.

Mezi silnou konkurencí v kategorii Audio a video prezentace zvítězil příběh Zdenka F. Daneše zpracovaný agenturou Motionhouse pro společnost Realdealcyclephile (Isadore). Akce odhalující první český 3D tištěný dům s názvem Prvok si zasloužila první místo v kategorii PR event. Virtuální influencerka Bejby Blue, kterou vytvořila slovenská agentura This is Locco pro Tatra banku, získala prvenství nejen v kategorii Využití sociálních sítí a influencer marketing nebo Finanční služby, ale také si odnáší cenu Grand Prix pro Nejlepší agenturu.

V kategorii Webových stránek nejvíce zaujal projekt ČT edu od České televize, který se současně stal Nejlepším covid projektem, a získal tak prestižní ocenění Grand Prix. Za nejlepší Mobilní aplikaci a inovaci porota zvolila projekt Zastavme společně šíření koronaviru s aplikací Mapy.cz od Seznam.cz.

Cenu pro Osobnost PR převzala Simona Kijonková za dlouhodobé úspěšné budování značky Zásilkovna a za otevřenou a efektivní komunikaci, která byla společnosti oporou zejména během náročné pandemické situace.

Letošním Talentem Zlatého středníku se stal Jakub Splavec, který díky své bohaté agenturní praxi publikuje v médiích, pracuje na osvětě oboru PR a nárazově přednáší na středních a vysokých školách. V současnosti působí jako strategický poradce především nové vlny českých politiků.

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v hotelu Vienna House Diplomat Prague v Praze. Přihlášené projekty hodnotilo 15 porot složených z téměř stovky odborníků na komunikaci, PR, marketing, grafiku a expertů z dalších přidružených disciplín. Zlatý středník každoročně pořádá oborová organizace PR Klub sdružující více než 270 profesionálů z oblasti public relations a komunikace.