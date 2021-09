Agentura Mindshare ze skupiny WPP se postará o nákup a plánování médií na většině trhů jednoho z největších zadavatelů reklamy.

Po šesti měsících hodnocení a rozhodování se skupina Unilever, jeden z největších zadavatelů reklamy, rozhodla přidělit většinu nákupu a plánování médií agenturám Mindshare (GroupM) ze skupiny WPP. Jde o byznys s hodnotou odhadovanou na 3,3 miliardy dolarů (skoro 71 miliard korun).

„Jsme nadšení, že pokračujeme jako nejdůležitější mediální agentura Unileveru, zvlášť po tak důkladném řízení, kdy testovali nové oblasti včetně našich schopností pro e-commerce,“ uvedl šéf WPP Mark Read (na úvodní fotografii) pro časopis Adweek.

WPP tendrem obhájilo svou pozici nejen na šestici největších trhů, kterými jsou USA, Velká Británie a Irsko, Indonésie, Indie a Čína. Spolu s Čínou WPP rozšířilo svou působnost na 80 procent trhů Unileveru. Podle Campaign US jde o největší brief WPP v historii.

„Byl to největší mediální pitch letošního roku. Mám radost, že jsme z něj jako WPP vyšli vítězně, a můžeme tak kolegy z českého Unilever přivítat v našich reklamních podnicích a dále pracovat na takových značkách, jako je Dove, Signal, rexona, Lipton, Míša a mnoho dalších,“ uvedl na LInkedIn šéf české WPP David Lhota.