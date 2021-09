Na místě firem bych se nebál jít za hranici, kampaně budou efektivnější, říká Tomáš Břínek v rozhovoru pro Marketing a Media.

Nedávno se mu podařilo ve spolupráci s McDonald’s a agenturou Bubble vydražit první NFT vytvořené českým umělcem pro místní firmu. Teď přemýšlí nad vlastním, chystá knihu i výstavu, sní o své počítačové hře a k tomu pod zkratkou TMBK neustále vytváří satirické koláže, které baví celé Česko. I z dovolené, kde ho k příspěvku inspirovala kauza kuchařky Kamu s jejím příspěvkem z fotobanky. „Humor je jako Sovětský svaz, nemá hranice,“ říká Tomáš Břínek.

Z dovolené jste dal fotku z fotobanky. Kamu vás inspirovala k nákupu?

Když se stane něco takového jako s Kamu, je to zábava. A usnadnilo mi to práci. Já pro koláže samozřejmě také občas něco koupím. Ale u fotek, které používám, je to s autorskými právy občas ošemetné. Asi dvakrát se mi stalo, že se někdo na snímku našel a nelíbilo se mu to…

Snad si nestěžoval předseda vlády…

Ne, on to má naopak, nebo tedy spíše Marek Prchal. Častokrát moje koláže sdíleli. Asi aby ukázali, že si ze sebe umí udělat srandu. Vzpomínám si, když jsem kdysi udělal Dominika Feriho, jak rozdává koblihy v metru. Tenkrát koláž „Babiš“ sdílel na svůj Facebook s tím, že vítá nového člena. Trochu se to otočilo proti němu, protože se někteří jeho fanoušci rozčilovali, jak mohl takového člověka vzít k sobě… Nějak nerozklíčovali vtip.

Politici vás se zakázkami o koláže neoslovují?

Pár nabídek jsem měl. Buď abych udělal je, nebo něco proti konkurenci. To ale dělat nechci, podle mě je to zbytečné. Strany si je dělají sami, jako Spolu ve stylu Avengers nebo Piráti a Starostové s lasem… Třeba to dělá někdo šikovný, ale mě moc neoslovují, dalo se s tím víc vyhrát. Možná jim někdo poradil, že čím šílenější, tím to bude úspěšnější… Pobavil mě ale generátor šatů Aleny Schillerové.

Ona vám musí poskytováním materiálu na Instagramu dělat radost…

V „memečkách“ dobře funguje. Těším se, až si na sebe vezme zelené šaty, podobně jako kdysi královna Alžběta II. a celý internet byl plný koláží. U instagramu Aleny Schillerové občas přemýšlím, jestli nechce být spíš módní influencerkou, nebo jestli jí to někdo nedělá naschvál. Ministryně financí by měla dělat něco jiného než objímat stromy, pokud se tedy nesnaží odvádět pozornost…

Firmy zájem o spolupráci mají?

To se stává docela často. Baví mě, když mi dají volnost dělat, co chci. Když jim něco přijde moc, nebo se prostě nedohodneme, jdu většinou od toho. Nebudu si dávat na Instagram něco prvoplánového, jak někdo drží v ruce produkt a říká, jak je skvělý a je k tomu kód se slevou… Třeba s Woltem mám dlouhodobou spolupráci, která už i na mém Instagramu zlidověla, ptají se mě na něj v komentářích. Využíval bych jeho služby i bez spolupráce.

Billie Eilish tedy Bille nevadí? A legendární billa liga?

Jim zrovna ne, když to lajkovali. Pokud se ve firmách stará o sítě někdo rozumný, umějí s tím pracovat. Někdy komentují, sdílejí. Třeba Ikea je v tom výborná. A český olympijský tým dělá někdo šikovný — i když jsem je „hejtil“ za oblečení pro olympioniky, zapojili se v komentářích. To bylo super. Jinak billa liga už je dávná historie, vznikla asi před čtrnácti lety, ještě ani nebyl Instagram. Dávám ji ale do knihy jako ukázku začátků.

Takže nová kniha bude o vaší tvorbě?

Ano, budu tam popisovat vybrané věci, měly by být řazeny chronologicky. Bude se jmenovat TMBOOK.

Název se vám povedl, nepomohla s ním nějaká agentura?

Přiznám se, že ho vymyslela moje přítelkyně. Jako holka z marketingu se vyzná a ví, co by mohlo fungovat.

Zmínili jste i výstavu. Bude v podobném stylu, jako ta loňská?

Měla by ladit s knihou, včetně načasování. Doufám, že se povede na říjen nebo listopad. Když to nestihnu, tak jindy. Výstavu mám v plánu komornější, analogovější. V podstatě půjde o obrazy, které budou složené z jednotlivých vystříhaných vrstev.

Nepustíte se po úspěchu s McDonald’s do vlastních NFT?

Říkal jsem si, že bych jedno zkusil udělat. Ale jen tak, abych viděl, jak to bude fungovat. Nechci měnit priority. Přemýšlel jsem, že bych vzal některou z nejúspěšnějších věcí a nějak ji rozanimoval. Jedna z nejúspěšnějších byla Alena Schillerová, které se letuška ptá, jestli si dá „tea or coffee“. Ta měla okolo sta tisíce lajků a dosah přes milion.

Kritiku nějak řešíte?

Když je konstruktivní, jsem otevřený diskuzi. Různé výkřiky neřeším. Jestli se někomu něco nelíbí, ať mě nesleduje. Žádný velký průšvih jsem řešit nemusel. Asi největší kritika byla, když jsem měl příspěvek po úmrtí Petra Kellnera. Až jsem nechápal, jak byl glorifikovaný. V hledáčku „cancel culture“ jsem zatím ale nebyl. Ještě se mám na co těšit…

Firmy na to v marketingu narážejí, nechtějí nikoho naštvat. Co byste jim řekl?

Že úplně nejhorší na světě je laskavý humor. Pak mu chybí vtip. Já bych se na jejich místě nebál jít přes nějakou hranici. Získají si pozornost, bude se o nich víc mluvit a reklama bude efektivnější.

Tomáš Břínek Grafik, hudebník, fotograf a pod přezdívkou TMBK též influencer je proslulý svými satirickými kolážemi. Od dubna 2018 tvoří i pro časopis Reflex ze skupiny CNC. Podílel se také například na vydání dvou knih Továrna na debilno s Dominikem Landsmanem. Loni na podzim uspořádal úspěšnou výstavu Českoland, na niž na Hithitu získal téměř 1,5 milionu korun.

Celý rozhovor si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Marketing & Media, které vyšlo v pondělí 6. září 2021.