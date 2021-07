Operátor chce transformovat a modernizovat svou komunikaci. Pomoci v tom mají noví partneři pro PR, které firma vybrala v tendru z deseti agentur. Výběrové řízení na kreativní agenturu dál běží.

Netradiční výsledek přineslo dvouměsíční výběrové řízení, jež probíhalo podle pravidel „férového tendru“ a zahrnovalo například vzájemné „chemistry meetingy“. T-Mobile ke spolupráci přizval dvě agentury, které původně nevstupovaly do tendru společně a nabídl jim možnost vzájemné kooperace. PR budou tedy nově řešit v tandemu agentury FYI Prague a katz83, prolnou svoje pojetí komunikace a nápady, které do tendru přinesly. Společně tak nahrazují agenturu AC&C Public Relations, která pro operátora pracovala doposud.

„Přišli jsme se Zuzkou Svobodovou s poměrně jasnou vizí toho, jak by měla magentová komunikace v budoucnu vypadat. V centru našeho dění stojí zákazník se svými potřebami – ať už osobními nebo firemními. T-Mobile vnímám především jako partnera těchto potřeb a moderátora změn a výzev, které se k nim vážou. To chceme promítnout i do komunikace a PR aktivit,” zmiňuje Petr Jonák, který od července 2020 působí na nově zřízené pozici ředitele pro korporátní záležitosti a udržitelnost společnosti T Mobile. „Jsme digitální firma, a právě díky digitalizaci dnes máme nejširší možnosti interakce s okolím v historii – s médii, komunitami i našimi zákazníky. Chceme tyto možnosti využívat naplno a nebát se zkoušet nové věci a přístupy,“ dodal s tím, že kvůli tomu firma sama zatím pouze tuší, kudy cesta nové komunikace povede.

Telekomunikační byznys se má podle manažerky externí komunikace a tiskové mluvčí T-Mobilu Zuzany Svobodové přiblížit běžným zákazníkům a mluvit k nim jejich jazykem. Stejnou prioritu, jako má představovaní komerčních novinek a „dosud skrytých kompetencí“ operátora, má mít celospolečenská diskuse nad technologickými změnami, kterými společnost prochází. Firmu zároveň čeká výrazný změna v pojetí běžného servisu pro novináře

„Nechceme se například schovávat za proud tiskový zpráv každý měsíc a stejně jako plánujeme jít blíž našim zákazníkům, chceme takový přístup nabízet i partnerům z řad médií. Jakkoli to zní jako klišé, všichni v PR týmu se shodujeme, že je ta nejlepší chvíle opustit zažitá schémata a otevřeně komunikovat především přes naše vlastní znalosti, osobní vize a zápal, které nás všechny k T-Mobile přivedly,” uvádí Svobodová a dodává: „Dělat věci jinak však nutně nemá znamenat revoluci. Hledání nových cest se u nás rozhodně spojí se zlepšováním těch, které spolehlivě fungují.“

Nový styl komunikace

Právě v tom by se měli vítězové tendru vzájemně doplňovat. FYI Prague Jana Řezáče a Františka Brože bude pro T-Mobile zajišťovat především press-office service a rozvíjet vztahy s novináři a důležitými „stakeholdery“ v oblasti mobilních technologií a telekomunikace. „Experimentální“ katz83 Tomáše Jirsy si na starost vezme aktivizaci celého mediálního prostoru a komunit prostřednictvím celospolečenských témat a komunikaci na sociálních sítích. Práce obou agentur se bude pochopitelně v rámci celého projektu doplňovat.

„Věříme, že PR se z dominantního nástroje budování reputace stalo jedním z kamenů hodně široké mozaiky, které mají značky k dispozici a poslední rok to naprosto obnažil. Chceme pro T-Mobile začít naplno využívat potenciál sociálních sítí, nových mediálních formátů a průběžné kreativy s cílem upevnit pozici otevřeného technologického lídra. Naší filozofii naplno vystihuje i náš první projekt – microsite digitalnileader.cz, kde chceme otevřeně popsat celou spolupráci, využít podcastového formátu a trochu netradičně pracovat se sítí WhatsApp,“ přibližuje pohled katz83 zakladatel Tomáš Jirsa.

Nový způsob komunikace se zákazníky, odbornou veřejností a s novináři spolu s technologickými inovacemi a novými standardy slibuje i Jan Řezáč, spoluzakladatel agentury FYI Prague. „S agenturou jsme vyrostli na startupech a to nejlepší si z nich odnášíme. Třeba potřebu utříbit si myšlenky a se svým produktem vytvářet nová celospolečenská témata. Být otevřený, dostupný, lidský, ale také dostatečně agilní, pokud je nutné reagovat obratem. Nepromlouvat nutně hned či pouze přes tradiční média, ale z obrovské nabídky komunikačních kanálů zvolit ten nejvhodnější,“ říká Řezáč.

T-Mobile zároveň pokračuje ve výběrovém řízení na novou kreativní agenturu, které začalo letos v dubnu. Dosud spolupracuje se Saatchi & Saatchi z Publicis Groupe a kreativním triem Jinej Gang, kteří se společně tendru též účastní. Vývoj výběrového řízení, které též probíhá podle pravidel iniciativy Férový tendr od Asociace komunikačních agentur, firma blíže nekomentuje. Jasněji by mohlo být během podzimu. Vítěz tendru bude pro operátora pracovat od začátku příštího roku.

Tematické pilíře

Pro letošní rok má T-Mobile v rámci korporátní komunikace několik zásadních témat. Nově vzniklá divize pro firemní zákazníky a veřejnou správu chce komunikaci a vztahy stavět na čtyřech základních pilířích. Konektivitě, s cílem podporovat vizi společnosti o Propojené zemi, datových úložištích, ochraně v rámci cyber security a silném partnerství pro český stát a byznys v rámci globální transformace na ekonomiku a průmysl 4.0.

V oblasti služeb a inovací pro koncové zákazníky chce T-Mobile dále prohlubovat svou roli technologického lídra v oboru, což podle společnosti potvrdil jako první operátor v ČR i nedávným spuštěním podpory eSIM pro hodinky Apple Watch. Dalším klíčovým tématem je rozšiřování optického internetu, kdy T-Mobile plánuje do roku 2025 zajistit pokrytí jednoho milionu českých domácností, a tím nastavit nové standardy dostupného internetového připojení. Velké úsilí bude investovat také do digitální edukace jak v rámci českého školství, tak neziskového sektoru, a otevírání celospolečensky důležitých témat, jakými je například internetová gramotnost nebo digitální inkluze.