Největší tuzemský výrobce a distributor reklamního textilu utržil za první pololetí 808 milionů korun, za celý rok 2021 cílí na 1,6 miliardy korun.

Společnost Malfini, největší tuzemský výrobce a distributor reklamního textilu, má za sebou náročné covidové období plné změn a nových přístupů k podnikání, které probíhalo většinou v režimu lockdownu a s ním spojené práce z domova.

K zajištění zdárného chodu firmy bylo podle společnosti nutno udržet ve stoprocentním provozu především centrální skladové a logistické centrum v Ostravě. „Díky zodpovědnému přístupu vedení společnosti i všech jejich zaměstnanců se podařilo téměř nemožné: nejen splnit plán tržeb roku 2020 a také 1. pololetí 2021, ale především zabránit komunitnímu přenosu koronaviru v celé firmě,“ komentuje uplynulou etapu předseda správní rady Malfini Radek Veselý. Přes veškeré potíže s výrobou a dodávkami ze zahraničí dosáhly celkové tržby lídra středoevropského trhu s reklamním textilem za první pololetí letošního roku hodnoty 808 milionů korun. Pokud se pomine mimořádný prodej ochranných prostředků, představuje meziroční nárůst tržeb za vlastní produkci zhruba 30 procent.

Snížení poptávky v souvislosti s omezením v rámci celé Evropy kompenzovala firma okamžitou reakcí v on-line prostředí. Jako partner poskytla společnost Malfini svým firemním zákazníkům celou řadu služeb a nástrojů, které jim výrazně pomohly v jejich podnikání. Řadě z nich pomohla vybudovat vlastní e-shop s vazbou na on-line prostředí Malfini.

Mimořádné finanční náklady vynaložila firma právě s ohledem na pandemii koronaviru. „Jen roušky a respirátory, které byly zaměstnancům rozdány, stály víc jak 1,8 milionu korun, za absolvované testy s vazbou na onemocnění bylo proplaceno téměř 160 tisíc, za antigenní testování firma uhradila takřka 250 tisíc korun,“ komentuje mimořádné náklady výkonný ředitel Jan Chovanec. Technické vybavení v souvislosti s home office stálo bezmála 800 tisíc korun.

Optimistický výhled do budoucna s plánem tržeb roku 2021 ve výši téměř 1,6 miliardy korun by mohly splňovat historicky nejvyšší zásoby zboží v logistickém centru v Ostravě, které dosahují 20 milionů kusů. „I přes snížení přepravních kapacit do Evropy a extrémní zdražení dopravy umocněné nedostatkem kontejnerů, kdy za jeden dnes zaplatíte až o 400 procent více než před pandemií, se nám podařilo zajistit kontinuální výrobu naší produkce a její naskladnění v Ostravě,“ říká procurement director firmy Aleksandar Alačkov, který má danou oblast ve své gesci. Jak dodává, extrémní zdražení včetně cen vstupních surovin začalo už v závěru loňského roku a letos jen graduje. Přeplněny jsou podle něj nejen lodní trasy, ale také železnice, které využívají především velké nadnárodní společnosti.