Projekt Certifikovaní odborníci 2.0 má vést ke snížení rizika zrušení tendrů a úsporám na straně zadavatelů i agentur, které se řízení účastní.

Trh reklamy a komunikace v České republice činí ročně 120 miliard korun. Nejvíce utratí inzerenti ze soukromé sféry. Veřejní zadavatelé představují z celkové částky pouhá dvě procenta, prostředky investují nejčastěji do reklamních a mediálních agentur. Právě s jejich výběrem má veřejným i soukromým zadavatelům pomoci projekt Certifikovaní odborníci 2.0 vytvořený Asociací komunikačních agentur (AKA) za podpory Asociace Public Relations (APRA) a Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR).

Hlavním cílem projektu je realizace efektivního tendru s kvalitním výsledkem, při kterém se minimalizuje riziko jeho zrušení, a především maximalizuje jeho výsledný efekt. Například z průzkumu veřejných zakázek vychází, že státní správa v roce 2020 zrušila 9,3 procenta vypsaných zakázek.

„Přitom náklady na jednu veřejnou zakázku agentury činí podle náročnosti přibližně 300 tisíc korun. Ty doslova vyletí komínem! Náklady spojené s přípravu tendru na straně zadavatele nikdo nepočítá, ale zadarmo to jistě není,“ upozorňuje ředitel AKA Marek Hlavica.

Projekt Certifikovaní odborníci 2.0 navazuje na iniciativy Férový tendr a Metodika ZVZ (metodika pro zadávání veřejných zakázek) s cílem kultivovat prostředí zadávání zakázek.

Kultivace trhu

Právě díky Metodice ZVZ došlo podle AKA v posledních letech k poklesu zrušených výběrových řízení ve veřejném sektoru na jednotky ročně. Za minulý rok tak toto číslo historicky poprvé kleslo pod deset procent. Ještě v předloňském roce to bylo 11,8 procenta. Podpora veřejných zadavatelů by měla pomoci veřejným institucím přiblížit se alespoň na dohled zvyklostem západních zemí. Zatímco tam tvoří veřejné zakázky v komunikaci až 20 procent trhu, u nás je to desetkrát méně. Například pětimilionové Irsko investovalo do informačních kampaní v loňském pandemickém roce 260 milionů korun, Česká republika vynaložila sotva statisíce.

„Základem je správně vypsané výběrové řízení, které je příležitostí k úsporám jak na straně zadavatele, tak na straně agentury. Je také předpokladem pro efektivní spolupráci do budoucna,“ uvádí Marek Hlavica a dodává: „Špatný proces výběru nového dodavatele může stát obě strany zbytečné úsilí a může vést k úplnému zrušení zakázky. Především však stojí i další desítky nebo stovky tisíc korun.“

Nastavení a prevence chyb

Projekt Certifikovaní odborníci 2.0. vychází z dosavadní dlouholeté praxe a z již ověřených a odborných metodik pro komerční i veřejný sektor. Certifikovaní odborníci 2.0. provedou zadavatele celým procesem. „Se zadavatelem si ujasníme, co od komunikační kampaně očekává, pomůžeme mu s vytvořením zadávací dokumentace, případně pomůžeme s její revizí. Zároveň pomáháme s nastavením kvalitních hodnotících kritérií. Dokážeme rovněž zajistit účast odborníků v hodnotících komisích,“ vyjmenovává Lucie Češpivová, garantka projektu.

Pro výběrové řízení jsou klíčová dobře nastavená pravidla a hodnotící kritéria. „Jasná kritéria zohlední očekávaný výsledek práce agentury. Což v praxi není jen nejlevnější řešení, ale zejména řešení, které má potenciál, že bude fungovat a dosáhne stanovených cílů komunikace,” říká Češpivová a dodává: „Díky již realizovaným projektům a permanentnímu kontaktu se zadavateli se dokážeme soustředit i na prevenci chyb. Ať již z hlediska faktického zadání tendru, nebo logické souslednosti, a tím zvýšit atraktivitu zakázky pro kvalitní dodavatele a uspořit zadavateli nemalé množství nákladů.“