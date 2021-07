Světová soutěž kreativních reklamních kampaní udělila Triadu zlato v kategorii The G100 Inspiration Award za projekt Za bezpečný domov pro řetězec IKEA. Dostal se též mezi finalisty za Film a Pozitivní světový dopad.

„Hororová“ kampaň Za bezpečný domov pro řetězec IKEA od pražské agentury Triad Advertising proměnila tři ze čtyř nominací v soutěži New York Festivals Advertising Awards. Získala zlato v nové kategorii The G100 Inspiration Award. Vedlo toho má ještě dvě ocenění za umístění mezi finalisty v kategoriích Film (nejlepší využití pro společenské dobro) a Pozitivní světový dopad. Dále byl projekt ještě na shortlistu další nové kategorie Signal/Noice.

Petra Jankovičová

„Už shortlisty pro nás byly v mezinárodní konkurenci velký úspěch. Že jsme je dokázali proměnit na ocenění je obrovský důvod k oslavě,“ uvedla pro MAM spolumajitelka agentury Triad Advertising Petra Jankovičová z dovolené v Itálii, kde se už stihla vyfotit s trofejí, kterou NYF vítězům zasílají jako AR filtr. Fyzická ocenění budou teprve zaslána.

„Největší respekt stále patří koalici neziskových organizací NeNa, které neustále pomáhají obětem domácího násilí. Mezinárodní ocenění od kreativních porot, které nám dnes dorazilo, je zároveň motivací pro náš tým, jenž právě v těchto dnech společně s režisérem Markem Partyšem a PR agenturou Adison pracují na pokračování komunikace a osvětové části projektu,“ dodala ještě Jankovičová s odkazem na partnery projektu.

Oceněná kampaň odstartovala v listopadu loňského roku a reagovala na rostoucí výskyt domácího násilí, které dlouhodobě představuje závažný společenský problém. Spot vznikl ve spolupráci s produkční společností Bistro Films a režíroval ho zmiňovaný Marek Partyš. Kampaň je součástí dlouhodobého iniciativy řetězce IKEA v boji s domácím násilím, na níž se podílí Koalice NeNa, která sdružuje specializovaná centra pro ženy zažívající násilí ROSA.

Kampaň už mimo jiné přispěla ke změně zákona, která výrazně upravuje práva obětí domácího násilí a kterou nedávno podepsal český prezident. Ze soutěží už má na kontě i umístění na shortlistu festivalu Cannes Lions v kategorii Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals).

„Veškerá ocenění jsou pro nás impulzem do další práce a příležitostí, jak zvýšit povědomí o domácím násilí. Těší nás, že vedle NYF se nám podařilo s našimi partnery dotáhnout do konce i změnu zákona, která výrazně upravuje práva obětí domácího násilí a kterou tento týden podepsal prezident,“ uvedl k ocenění Marek Vomočil, PR lead společnosti IKEA pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Další Češi na shortlistech

Na NYF Advertising Awards se mezi pracemi z 60 zemí světa dostaly na shortlist i další kampaně z Česka. V kategorii Print (pro produkty a služby) šlo o projekt Whatev3r Doors pro službu McDelivery od DDB Prague. Byl cílený na „gamery“ a vizuály odkazovaly na prostředí videoher, k nimž si hráči jídlo objednávali. Objevily se v populárních časopisech Score a Level, ale třeba i na venkovních plochách.

V kategorii Venkovní reklamy (pro produkty a služby) se pak na shortlist dostala i agentura VCCP s projektem „Plakát, který stoupal na K2“. Ten vznikl pro dokumentární film K2 vlastní cestou, jenž sledoval úspěšnou výpravu první Češky na tuto horu, Kláry Kolouchové.

Nejvyšší ocenění Best of Show získala na NYF Advertising Awards australská kampaň Donation Dollar od Saatchi & Saatchi Australia pro Australskou královskou mincovnu. V rámci projektu vzniklo 25 milionů speciálních kovových dolarů, pro každého obyvatele země jeden. Ty mají sloužit jako připomínka pro dary charitám a neziskovým organizacím v době, kdy stále více plateb probíhá elektronicky, a lidé už tak po kapsách nenosí drobné, které by mohli věnovat na dobročinné účely. Kampaň získala zároveň dvě ceny Grand Prix, osm zlatých trofejí, jednu stříbrnou, dvě bronzové a další tři ocenění za umístění mezi finalisty. Kompletní výsledky NYF Advertising Awards si můžete projít zde.