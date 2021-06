Porotci prestižní české soutěže z oblasti reklamy a marketingu letos poprvé ocení nejlepší projekty a kampaně ze světa sportovního marketingu a e-sportu.

Kvalitní reklamní kampaně sportovních profesionálních i amatérských klubů či jednotlivců se v posledních letech množí. Manažeři chápou, že správa sociálních sítí, komunikace s médii i další marketingové aktivity se v posledních jsou klíčem k získávání nových fanoušků, podpoře daného sportovního odvětví i budování vlastní značky. Výsledkem profesionálního přístupu vznikla řada zajímavých počinů v oblasti sportovního marketingu, které se vedení soutěže efektivního marketingu Effie rozhodlo přidat mezi již 12 existujících kategorií.

„Sportovní marketing se v České republice stále více profesionalizuje. Během posledních pěti let vytvořily kluby i další sportovní organizace mnoho zajímavých projektů, které snesou srovnání s nejlepšími marketingovými kampaněmi z komerční sféry. Rozhodli jsme se proto pro ně vytvořit vlastní kategorii, kde nejlepší projekty za daný rok vyhodnotíme,“ uvedl Ondřej Novák z týmu Effie.

Jeho slova o konkurenceschopnosti sportovní projektů podporuje fakt, že v loňském roce získal stříbrnou Effie hokejový klub HC Sparta Praha. „Marketing byl pro náš klub v době pandemie zcela zásadní, nyní nás ale čeká ještě těžší výzva – přivést diváky a partnery zpět do hlediště a dál pokračovat v budování úspěšné značky HC Sparta Praha,“ dodal marketingový ředitel HC Sparta Praha Jakub Hospůdka.

Vedle tradičních sportovních klubů a organizací mohou do soutěže přihlásit své projekty také e-sportové týmy. Popularita e-sportu v posledních letech prudce stoupá, což má pozitivní dopad na rostoucí investice do oboru a vyšší zapojení komerčních subjektů. Podle statistik České asociace e-sportu vrostl tento trh za posledních šest let asi šestinásobně a v roce 2020 dosáhl investic ve výši 50 milionů korun, což se pozitivně projevilo také v marketingových aktivitách e-sportových týmů.

Podle poradenské společnosti Moore Czech Republic se soutěžnímu hraní věnovalo v loňském roce asi 350 tisíc českých hráčů. Jejich počet se celosvětově zvyšuje o 10-12 procent ročně, Česká republika by jich tak do pěti let měla mít 550-600 tisíc. Objem peněz v tomto odvětví by zároveň mohl přesáhnout 600 milionů korun. V roce 2020 se jednalo asi o 250 milionů, které se skládají z příjmů technologické podpory, reklamy a sponzoringu.