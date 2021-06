Kvůli popularitě NFT se i jediný pixel dá prodat za miliony. Okolo unikátních digitálních tokenů roste velký byznys, který sledují zadavatelé i agentury.

Luis Vuitton, Prada, Cartier, Diageo, Taco Bell, Nike, Christie’s, Sotheby’s, NBA, agentura VaynerMedia nebo třeba česká společnost Automobilist a agentura Advertia digital. Co mají tak různorodé značky společného? Všechny experimentují s NFT (Non-fungible token) tedy s nezaměnitelnými virtuálními tokeny, které reprezentují hlavně digitální umění. Může to být obraz, jehož tvorba zabere více než 4000 hodin, nebo také jeden jediný šedivý pixel, za který někdo zaplatí v přepočtu přes 28 milionů korun.

Cryptopunk 9920

„Eneftéčka“ fungují na blockchainu, podobně jako kryptoměny. Digitální umělci a obchodníci si s nimi „hrají“ už déle než pět let. Zažily několik vln zájmu a s tou poslední, která se rozhořela koncem loňského roku, se fenomén dostal i do Česka. Neuplyne měsíc, kdy by se v médiích neobjevila zpráva o nějakém nákupu, v němž se za NFT platí miliony korun. Třeba jako když si technologický expert Petr Mára za 32 mincí etherea (v přepočtu tehdy „něco přes milion“, aktuálně zhruba 1,7 milionu korun) koupil několikapixelový obrázek Cryptopunk s číslem 9920.

„Vnímám to jako dlouhodobou investici. Buď se tato technologie chytí a pak je šance, že se cena může vyšplhat, nebo shoří jako řada jiných technologií,“ říká lakonicky Mára, který dnes vlastní už zhruba 15 NFT, z nichž většina vyšla na jedno až čtyři etherea (nyní 53 tisíc až 212 tisíc korun).

NFT Mára přirovnává k fotografii s autogramem. I ty se prodávají v aukcích za velké peníze, i když nepodepsaných portrétů může být po světě nepočítaně.

Everydays: the First 5000 Days, Beeple

Aukční síně samozřejmě nezůstávají stranou. Za dosud nejdražším prodejem NFT stojí síň Christie’s, přes niž našla letos v březnu nového majitele za 69 milionů dolarů (přes 1,4 miliardy korun) koláž 5000 obrázků od autora známého pod přezdívkou Beeple.

Značkoví sběratelé

Sběratelského šílenství si všimly i značky, které různé sběratelské kousky používají pro svůj marketing, nebo jsou i jádrem jejich byznysu. Třeba jako česká společnost Automobilist, která vytváří plakáty a obrazy zachycující klíčové momenty automobilového a motoristického sportu. Je oficiálním dodavatelem formule 1 a spolupracuje s mnoha významnými značkami, jako jsou Mercedes, Ferrari, McLaren či Maserati. Ambasadory projektu jsou bývalé i současné hvězdy motorsportu Sir Jackie Stewart, David Coulthard, Mick Doohan či André Lotterer.

Nedávno společnost prodala na platformě SuperRare digitální verzi díla The Queen of the Steering Wheel zachycující Elišku Junkovou za 5,5 etherea (přes 291 tisíc korun) a s NFT má velké plány. „Už v tuto chvíli máme plán týkající se NFT na roky dopředu. Nakonec bude většina našich obrazů dostupná jako NFT. Na 23. červen chystáme dražbu celé kolekce produktů na platformě MakersPlace,“ říká Pavel Turek CEO Automobilistu.

The Queen of the Steering Wheel, Automobilist

I další velké firmy vydávají sběratelská NFT, prodají je v aukcích a výtěžek věnují na charitu a tím si pomáhají i v marketingu. Například Procter & Gamble tokenů využil pro značku toaletních papírů Charmin, jejich tři digitální podobizny prodávala v aukci a výtěžek věnovala neziskové organizaci Direct Relief, která pomáhá znevýhodněným komunitám. Brand tequily Don Julio ze skupiny Diageo podobně prodával digitální dílo při mexickém svátku Cinco de Mayo a výtěžek použil pro svůj nedávno vytvořený nadační fond. Obdobné aukce pořádaly značky Taco Bell nebo Pringles.

Solidně se do NFT opřela americká basketbalová liga NBA. Ve spolupráci s kanadskou společností Dapper Labs (vývojář úspěšné hry CryptoKitties) prodává digitální „sběratelské kartičky“ Top Shot, krátké videosoubory, na nichž jsou povedené výkony hráčů ligy včetně Tomáše Satoranského či LeBrona Jamese (jehož NFT prodalo za 200 tisíc dolarů).

Už v únoru se odhadovalo, že obchody s NBA Top Shot celkově představují přes 230 milionů dolarů, tedy 4,8 miliardy korun. Teď NBA vydává sérii z aktuální sezony.

„Každý den vidím obrovský zájem nových značek a firem, které vstupují na trh s vlastními NFT kolekcemi, s hardwarem k NFT vystavování, nebo financují vznik nových platforem umožňujících další funkce NFT. Chystá se toho hodně,“ říká Kristina 113kw Weiserová, která se věnuje režii, produkci i tvorbě NFT. Podle ní skončila fáze kdy si úspěšně prodávalo jakékoli NFT a kolekce musí být promyšlené nebo mít další hodnotu.

Agenturní pokusy

V zahraničí už NFT využívají i agentury, třeba jako digitální VeynerMedia. Její majitel Gary Vaynerchuck spustil projekt VeeFriends, kde mohou zájemci přes NFT získat předplatné na konference, které jeho firma pořádá. „Jiné odemykají speciální obsah na jeho webu, další jsou dokonce poukázku na soukromý oběd či na to, ze se jeho marketingová společnost bude zaobírat vašim byznysem. Přes NFT však byl již také uskutečněn prodej domu, takže uvidíme, co vše nás čeká,“ dodává Weiserová.

I v Česku agentury blockchainový hit zkoumají. „V Advertia digital se věnujeme několika NFT projektům, jde ovšem zejména o branding a webdesign. Vedle toho začínáme více experimentovat na poli startupového a ideového studia Spacepace, v němž jsme otevřeli NFTlabs jako reakci na několik projektů, kterým pomáháme, nebo je vymýšlíme,“ říká Honza Borýsek, zakladatel agentury Advertia digital i Spacepace.

„NFT je dnes stejně populární jako kryptoměny, velmi často se na schůzkách s klienty k tomuto tématu dostáváme,“ dodává Borýsek. Pro využití do budoucna vyjmenovává takřka neomezené možnosti. Do NFT se dají schovat vedle zmiňovaných digitálních obrázků či videí i zvuky, a tak se tímto způsobem dají vydávat singly. Prodávat se přes ně mohou vstupenky na akce, členství v klubu či výbava pro postavy ve videohrách, dají se tak pořádat 3D výstavy pro VR brýle. Důležité ale je, aby NFT projekt zapadl do byznysmodelu firmy.

Vlastní tržiště

Na pokračování NFT trendu sází i Binance, největší kryptoměnová burza na světě, která 24. června spouští tržiště Binance NFT. „V prémiové sekci jsme podepsali spolupráci třeba se slavnými fotbalisty, jako je Michael Owen, José María Guttiérrez Hernández či Alphonso Davies,“ říká Maya Bersheva, manažerka Binance pro komunity a marketing. „Vedle toho jsme přivítali i celé skupiny jako WePlay Esports Media Holding, které budou na Binance NFT vydávat své e‑sportovní sběratelské předměty,“ dodává.

Společnost zároveň představila stovku tvůrců z celého světa, s nimiž platforma odstartuje. Je mezi nimi „australský Banksy“ Lushsux, polský influencer Krzystof Gonciarz, brazilský komiksový výtvarník Mike Deodato či český umělec Julius Reichel. „Beru to jako přirozenou součást testování hranic naší technologie. Je potřeba předběhnout budoucnost,“ řekl ke své účasti mimo jiné Reichel.

Mezi další české umělce, kteří NFT využívají, jsou pak například fotograf Martin Stranka, vizuální a hudební umělec JAF34, designér Jan Sládečko či 3D umělec Filip Hodas.

Další informace k tématu NFT najdete v aktuálním vydání časopisu Marketing & Media, které vyšlo v pondělí 14. června 2021. Časopis si můžete předplatit zde.