K natočení reklamy na Švýcarsko přemlouvá legendární tenista Roger Federer v novém spotu Roberta De Nira. Pro něj je ale země „až moc perfektní“.

Roger Federer není jen úspěšný švýcarský tenista, ale také nový ambasador pro podporu tamního turistického ruchu. A jak se svět začíná pomalu ale jistě dostávat z pandemie, snaží se Federer lákat cestovatele s pomocí nového spotu od agentury Wirz BBDO v režii Martina Wernera.

K pomoci Roger přemlouvá těžkou váhu filmového světa – Roberta De Nira. Toho ale idylické scenérie švýcarské krajiny příliš nenadchly. „Podívej se na to, máte svoje hory, lyžařská střediska, svoje kouzelná městečka, zelená údolí… Nic se tam neděje, vůbec žádné drama,“ odmítá De Niro jeho nabídku.

„Opravdu? A viděl jsi ten západ Slunce?“ reaguje bezelstně Federer.

„Rogere, já jsem určitý herecký typ. Potřebuju věci na hraně, konflikty, nebezpečí! Švýcarsko je prostě až moc perfektní,“ jede si dál svou dramatický De Niro a odmítá i Federerův návrh na „speciální misi“, při níž by společně sjeli alpský svah, dali si paragliding a přistáli uprostřed louky, na níž se pasou krávy.

„Možná spíš zavolej Hanksovi,“ uzavírá rozmluvu De Niro. A Federerova reakce napoví, proč ve spotu přeci jen účinkuje odmítavý herec.

Devadesátisekundová reklama nazvaná „No Drama“ si vtipně hraje s kontrasty idylické krajiny a De Nirovým dramatickým projevem. Do Švýcarska láká turisty přesně na to, co by mohli po více než roce karantén a izolací, které doprovázely každodenní tragické události i zprávy.

„Pokud opravdu chcete utéct ze svého každodenního života a nabít se energií, potřebujete víc než dovolenou, potřebujete Švýcarsko,“ uvádí André Hefti, šéf marketingu organizace Switzerland Tourism, která reklamu s Federerem a De Nirem vypustila pouze na YouTube a další digitální kanály. Cílí na trhy, jako jsou USA, Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Benelux a státy Perského zálivu. Plánování a nákup médií má na starosti SirMary.

Federer pro podporu švýcarského cestovního ruchu do budoucna chystá ještě více projektů. Vedle aktuálního spotu už má například vlastní sekci „Rogerova volba“ na webu MySwitzerland, která zveřejňuje ambasadorovy tipy na zajímavá místa i aktivity.