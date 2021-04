Čas otevřít oči, nabádá vítězný návrh kampaně pro nadační fond Filantia, jenž bojuje proti násilí v zaměstnání a za zdravé pracovní prostředí.

Celkem dvanáct týmů se utkalo v kategorii PR letošního ročníku národní soutěže pro mladé profesionály v komunikaci značek Young Lions, která výjimečně prodloužila věkový limit do 31 let.

Týmy během 24 hodin zpracovávaly návrhy kampaní pro nadační fond Filantia, jenž se snaží bránit zdravé prostředí a vztahy na pracovišti. Vznikl v druhé polovině loňského roku mimo jiné v reakci na to, že zhruba každý třetí zaměstnanec v Česku se setkává s nějakou formou násilí na pracovišti. Přibližně 480 tisíc lidí se pak stává obětí psychického násilí a téměř 9 z 10 případů nikdo neřeší. Právě s tím se měly návrhy kampaní poprat – měly pomoci překonat tabu okolo tohoto problému a dostat téma psychického násilí do veřejné diskuse, zvýšit povědomí o fondu Filantia a jeho pozici odborné autority, měly též motivovat manažery firem, aby využili možnosti pro prevenci, poradenství a pomoc, které fond nabízí.

Nejlépe podle poroty návrh kampaně vypracovaly Iva Křenová a Zuzana Klierová z Bison & Rose. Druhé místo obsadili Martin Svoboda a Denisa Marynčáková z agentury Lesensky.cz. Ani v kategorii PR nebylo uděleno třetí místo. Čestné uznání poroty si ale získaly Tereza Košťálková a Marie Tréglová z Vysoké školy kreativní komunikace (VŠKK).

Práce v kategorii PR hodnotila porota ve složení:

Dita Stejskalová, výkonná ředitelka Ogilvy PR & Influence a CMO Ogilvy Czech a VMLY&R Prague, prezidentka poroty

Filip Hrubý, šéf externí komunikace České spořitelny

Petr Lesenský, zakladatel a majitel agentury Lesensky.cz

Rostislav Starý, partner agentury PR.Konektor

Patricie Šedivá, public affairs & external communication manager, Coca-Cola HBC

1. místo: Iva Křenová a Zuzana Klierová z Bison & Rose

Iva Křenová

Zuzana Klierová

Zlatá dvojice vidí největší problém v tom, že se před psychickým násilím na pracovišti zavírají oči. Svým návrhem PR kampaně by chtěla sundat lidem z očí symbolickou oranžovou stuhu. Kampaň by tým vedl v osmi krocích. Nejdříve by byl rozeslán tajemný balík novinářům, influencerům či manažerům s hashtagem kampaně #casotevritoci. V něm by byla reálná ukázka toho, co zaměstnanci slýchávají i vysvětlení kampaně. Na speciálním webu by se pak sbíraly příběhy obětí, které by mohly rovnou hledat profesionální pomoc. Veřejnost by autentické příběhy spatřila přes projekce „zdí sdílení“ v různých městech země či z videospotu s ambasadory vytvořeném ve spolupráci s FAMU. V průběhu celého projektu by fungovala spolupráce s influencery z řad známých osobností i partnerství s médii.

2. místo: Martin Svoboda a Denisa Marynčáková z agentury Lesensky.cz

Martin Svoboda

Denisa Marynčáková

Stříbrný tým se rozhodl prolomit přehlížení psychického násilí na pracovišti návrhem kontroverzní kampaně, která by mohla způsobit rozruch, jenž zaujme všechny. V partnerství s Prahou by zakryli sochu svatého Václava na Václavském náměstí. Slogan „Možná ji nevidíš, ale existuje“ by pak odkazoval na násilí, s nímž se potýká 33 procent zaměstnanců. Tomu odpovídá v kampani i její logo 33 % a stejně znějící hashtag. Virální potenciál projektu by se pak propojoval s mediálním pokrytím a komunikací příběhů obětí i informací Filantie na Instagramu, Facebooku a LinkedInu, s jehož pomocí by bylo možné kampaní oslovit i vysoké manažery firem.

Čestné uznání poroty:

Tereza Košťálková a Marie Tréglová z VŠKK