Lepší vyslepičit, než ututlat, tvrdí vítězný návrh kampaně pro neziskovku Oživení, která podporuje takzvané whistleblowery.

Dvacítka soutěžních dvojic bojovala v kategorii Digital letošního ročníku národní soutěže pro mladé profesionály v komunikaci Young Lions, která výjimečně prodloužila věkový limit do 31 let.

Týmy během 24 hodin zpracovávaly návrhy kampaní pro neziskovou organizaci Oživení, která podporuje takzvané oznamovatele, z angličtiny známé jako whistleblowery. Nemusí to být zrovna lidé jako Mark Felt, jenž pod přezdívkou Deep Throat během aféry Watergate poskytoval listu Wahington Post informace, které vedly k odstoupení prezidenta Racharda Nixona. Oživení se zasazuje o oznámení různých nekalých činností či jednání, čímž je možné zachránit veřejné prostředky i lidské životy.

Jenže to pro lidi není jednoduché a zvlášť v zaměstnání to chce odvahu. Cílem kampaně mělo být zvýšit povědomí o oznamovatelích, informovat o pomoci a ochraně, kterou neziskovka poskytuje, zvýšit návštěvnost jejích stránek piskamfauly.cz a získat deset přímých kontaktů pro důvěrné konzultace přes web.

Nejlépe se výzvy podle hodnocení poroty zhostil tým, jenž tvořily Kateřina Marešová z AMI Digital a Alexandra Denisova z Qusion. Na druhém místě se umístili Vladimír Zikmund a Oleksandra Horobiienko z McCann Prague. Třetí místo tentokrát nebylo uděleno. Čestné uznání poroty pak získaly Simona Fábryová a Zuzana Rončková z DDB Prague.

V porotě kategorie digital usedli:

Martin Svetlík, creative strategy lead v McCann Prague, prezident poroty

Filip Kec, managing director Httpool CZ&SK

Braňo Polák, CEO společnosti Starmedia

Tomáš Sýkora, digital strategy planner ve VMLY&R

Barbora Šumanská, social director v Ogilvy & VMLY&R

1. místo: Kateřina Marešová z AMI Digital a Alexandra Denisova z Qusion

Kateřina Marešová, AMI Digital

Alexandra Denisova, Qusion

Zlatá dvojice se rozhodla využít faktu, že Češi si třeba na sociální síti Facebook umí postěžovat a zanadávat na něco, co se jim nelíbí. S podobnými „nenávistnými“ reakcemi pracuje jejich návrh kampaně. Vzniknout by podle nich mohla platforma, kde se budou anonymně zveřejňovat autentické situace. Negativní reakce například na to, že šéf někoho nutí „omylem“ zapálit černou skládku, by měly ve výsledku oznamovatele povzbudit. „Tváří“ projektu je slepice, která má pomoci převrátit slovo „vyslepičit“ do pozitivnější fráze „ozvat se“. Přeci jen je to lepší varianta než něco „ututlat“.

2. místo: Vladimír Zikmund a Oleksandra Horobiienko z McCann Prague

Vladimír Zikmund

Oleksandra Horobiienko

Stříbrný tým pracuje ve svém návrhu s často používanou frází posledního roku – „zapni si mikrofon“ neboli „Unmute yourself“. V kampani chce povzbuzovat whistleblowery například s pomocí jednoduchých videí na Facebooku, které většina lidí poslouchá bez zvuku. Upozorňění „Unmute“ by je mělo inspirovat k zapnutí zvuku, které videu dodá další rozměr. Například, že zobrazená dálnice by nevznikla, kdyby před tím někdo neupozornil na nešvar úplatků a nekvalitních materiálů. Součástí jsou i kampaní vytvořená pozadí pro online hovory, jimiž by mohly pomoci kampaň šířit i firmy při svých konferencích. V návrhu projektu je i podcast s Jankem Rubešem, který sám upozornil na leckteré nepravosti. Ten by si mohl zvát další oznamovatele, kteří pomohli něco změnit k lepšímu.

Čestné uznání poroty:

Simona Fábryová a Zuzana Rončková z DDB Prague.