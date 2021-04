Hvězdou nového globálního spotu Plzeňského Prazdroje je vedle orosené sklenice piva britský zpěvák Robbie Williams. „Oba jsou ikonické originály a celosvětové superstar,“ říká skupina Asahi.

Píseň Let Me Entertain You může při karaoke nebo na Instagramu zkoušet zpívat kdokoli. Nikomu se to ale nepovede tak jako Robbiemu Williamsovi, který song vydal na svém prvním sólovém albu. Stejně tak může pivo plzeňského typu vařit kdejaký pivovar, ale nejlépe chutná originál Plzeňského Prazdroje. To ukazuje s claimem „originál nic nepřebije“ v novém globálním spotu český pivovar vlastněný skupinou Asahi. Nejdříve se v něm snaží zpěváka napodobit různí lidé, aby jim to Robbie Williams „natřel“ z koncertního pódia. Odtud už je to jen střih do plzeňských pivovarů a k orosené sklenice pravého plzeňského.

„Hrdě sdílíme novou celosvětovou TV reklamu Plzeňského Prazdroje. Účinkuje v ní Robbie Williems i Plzeňský Prazdroj – oba jsou ikonické originály a globální superhvězdy. Oba jsou tak obdivovaní, že se je během let snažil napodobit kdekdo, ale my pořád věříme, že originál nic nepřebije,“ uvedla ke klipu evropská a mezinárodní divize Asahi na svém profilu na LinkedIn.

Komunikační platformu „Nothing beats the original“ má na svědomí agentura McCann Worldgroup. Nákup médií má na starosti agentura Zenith. Koncept aktuálního spotu navazuje na loňskou kampaň se stejným claimem, v níž se s rytmy písně What a Wonderful World objevil Louis Armstrong.