Nová studie Kantaru odhaluje důvody úspěchu nejlepších reklam roku. Vede Heineken, do top dvacítky se probojoval i slovenský Kozel.

Každý rok agentura Kantar otestuje efektivitu více než deseti tisíc reklam z celého světa podle reakcí spotřebitelů. Ve studii Creative Effectiveness Awards Zkoumá, jak pomáhají okamžitému růstu tržeb, dlouhodobému byznysu i hodnotě značky.

„Rok 2020 byl neobyčejný. Podle našeho výzkumu ale lidé reklamy chtěli, protože poskytovaly jakýsi pocit ‚normálnosti‘ v době 24hodinového zpravodajského cyklu o covid-19. Většina spotřebitelů obsah vnímala stejně jako před pandemií. Zadavatelům, kteří do značek během krize investovali, se toto odhodlání vyplatilo,“ uvedl k výsledkům výzkumu Daren Poole, globální šéf divize Kantaru pro kreativu a insight.

Dvacítka nejlepších reklam je rozmanitá z pohledu vítězných značek, oblastí jejich byznysu i zemí původu. Spojuje je ale důraz na výbornou kreativu i zamýšlené výsledky. Výzkum rovněž ukázal na pět základních principů, které se úspěšnými projekty prolínaly. Předně bývají distinktivní tak, že vyniknou v záplavě reklam valících se na diváky. Dávají pozor na to, aby získaná pozornost značce prospívala a byl správně použitý branding, na což podle Kantaru zapomíná překvapivé množství značek. Ilustrují výjimečnost, která je odlišuje od konkurence, a ukazují, jak jejich značka naplňuje potřeby zákazníků. Vyvolávají emoce, jež zákazníky sbližují se značkou a zároveň dávají reklamám vyniknout dlouhodobě. Nezapomínají na to, že se nemohou nechat příliš okouzlit vlastní značkou, ale v komunikaci nesmějí ztrácet perspektivu svých zákazníků.

Které spoty zaznamenaly největší úspěch?

1. Cheers to all – Heineken v USA od agentury Publicis

2. Atino – Bosh v Německu od C3 Creative Code and Content

3. Consignes 2 Sécurity – The Retour – Burger King ve Francii od agentury Buzzman

4. It Comes Naturally – SheaMoisture v USA od BBDO New York a JOY Collective

5. Make their year, with Galaxy Buds Live – Samsung v USA od R/GA

6. A lot of Chocolate – Milka v USA od agentury David Madrid

7. Find your Scene – Google v USA od Google Brand Studio

8. I will wear what I want – Tena ve Velké Británii od AMV BBDO, London

9. Keeping your business moving forward – TD v Kanadě od agentury Leo Burnett

10. More – Adrenaline Rush v Rusku od agentury Kapibara

11. An app made just for kids – YouTube Kids v USA od Droga5

12. Avocados From Mexico Shopping Network – Avocados From Mexico v USA od Energy BBDO Chicago

13. Goat Camp – Gatorade v Chile od TBWA / Chiat de Los Ángeles

14. Vente Étiquettes Rouges – Toyota Corolla v Kanadě od The Showroom

15. Na novej Kozel 10 sme láskou nešetrili – Kozel na Slovensku od Armada Films

16. Joy Ride – Nissan Sentra v USA od NissanUnited

17. Delivery Rider – Panadol Actifast v Malajsii od Grey Group Singapore

18. The Fast and the Furious – Ebay v Australii od Che Proximity Australia

19. Ankastre – Siemens Homa Appliances v Turecku od MullenLowe Istanbul

20. Bells to Blossoms – Hershey’s Kisses v USA od mcgarrybowen