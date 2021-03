Onlinová platforma módy a životního stylu spustila kampaň Here to Stay. Snaží se povzbudit diskusi ohledně diverzity, inkluze a posílení postavení žen.

Kampaň Here to Stay platformy Zalando spuštěná tento týden staví místo produktů do popředí hodnoty a příběhy lidí, kteří nezapadají do běžných škatulek, stojí si sami za sebou a pomáhají tím k pokroku. Doprovází ji série vizuálů, jejichž autorem je berlínský fotograf Dan Beleiu. Každý ze snímků s reálnými životními dvojicemi reprezentuje hodnotu, která „tu zůstane“ – udržitelnost, přijetí a podobně.

„Kampaň reprezentuje hodnoty, které jsou pro Zalando stěžejní, obzvlášť jde o inkluzi a diverzitu. Umožňují nám prohloubit vztah s našimi rozličnými zákazníky,“ uvedla Barbara Daliri, viceprezidentka Zalanda pro obchod a marketing. „Tyto hodnoty jsou součástí nás samotných i naší práce. Zalando aktivně podporuje inkluzi mezi zaměstnanci ze 130 zemí. Loni jsme zveřejnili naši zprávu o diverzitě a inkluzi do.Better, v níž jsme zveřejnili dlouhodobé závazky změn našim zaměstnancům, partnerům i zákazníkům. Naše jarní iniciativa podtrhuje naši ambici být startovním místem pro módu pro každého,“ dodala.

Emotivní spot kampaně také zobrazuje skutečné lidi. Zahrál si v ní tanečník, herec a model Luc Bruyere, který svým přístupem vyzývá zažité ideály módního průmyslu, gay skateboardista a LGBT+ aktivista Yann Horowitz či Yolisa Mqoco aktivistka hnutí body positivity. Hudbu pro spot dodal Mista Strange, britský queer rapper, jenž si ve filmu také zahrál. Spot režírovali Terence Neale, veterán v oboru reklamy, a zástupkyně generace Z Emilie Badenhorst. I tím chtěla společnost podtrhnout téma kampaně – otevřenou mezigenerační diskusi o hodnotách.

Formátů je v 360stupňové kampani s hashtagem #HeretoStay více, běží na sociálních sítích i na venkovních nosičích. Vytvořena byla ve spolupráci s kreativní agenturou Anomaly Berlin a spuštěna bude na všech sedmnácti evropských trzích Zalanda.