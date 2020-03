Vyplatilo by se polskému drogistickému řetězci Hebe bojovat o české zákazníky, kteří jsou – zdá se – věrní svým vybraným konceptům i nabídce privátních značek?

Šéf portugalské obchodní skupiny Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, na tiskové konferenci odhalil plány expanze polského drogistického řetězce Hebe do dvou dalších zemí. Příliš konkrétních informací vlastně nesdělil, ale týden na to se v mnoha evropských a následně českých médiích objevily „zaručené“ zprávy, že se chystá i do České republiky.

Jisté je, že novými trhy mají být především ty, které s Polskem sousedí. Česko se nabízí, ale místní trh je velice vyvinutý a rozdělený mezi tři stabilní hráče s jasně formulovanou ‚value proposition‘: Solvent ČR (Teta a Top), dm drogerii a Rossmann. Vstup na takto vyvinutý trh by jistě znamenal výrazné investice.

Podle Davida Vejtruby, marketingového ředitele Solvent ČR, je „možné všechno, ale penetrační bariéra je opravdu vysoká“. Zda je vstup Hebe na český trh reálný, či nikoliv a jakou cestou by se nejpravděpodobněji uskutečnil, se ve článku zamýšlí i další odborníci z trhu a zástupci zmíněných drogistických firem.

Celý článek si můžete přečíst v tištěném magazínu Marketing & Media, který vychází v pondělí 9. 3. Přeplatit si ho můžete zde.