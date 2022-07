Ruttner přišel ze společnosti Tion International, u operátora chce rozvíjet všechny oblasti ESG strategie.

Posilování společenské odpovědnosti s důrazem na dlouhodobou udržitelnost neboli strategii ESG (Enviromental, Social, Governance) v O2 nově řídí Milan Ruttner. Jeho úkolem je systematicky rozvíjet a dále upevňovat myšlenky ekologického, společensky odpovědného a udržitelného podnikání O2, a to i ve spolupráci s mateřskou skupinou PPF.

„Mým cílem je navázat na dosavadní aktivity společnosti O2 a dále je rozvíjet tak, aby se staly součástí každodenního života celé společnosti, všech rozhodnutí i následných činů,“ uvedl Milan Ruttner.

Mezi jeho další aktivity bude patřit také vydávání pravidelného ESG Reportu, nastavování konkrétních cílů a jejich pravidelné monitorování. „Společnost O2 se k myšlenkám, které jsou základními kameny ESG aktivit, hlásí už řadu let, v poslední době ale cítíme, že se stávají také velmi důležitým tématem jak ve vztahu k dodavatelům, tak i našim odběratelům a zákazníkům,“ dodal Ruttner.

Milan Ruttner vystudoval mezinárodní vztahy a chemii na University of Nevada. Má více než 25 let praxe a zkušeností v seniorních pozicích v oblasti lidských zdrojů a obchodu. Působil například v Citibank, Mondeléz, Schneider Electric, Eldorado, Provident nebo ENRC. Do O2 přišel ze společnosti Tion International, kde byl třináct měsíců ředitelem pro region EU.