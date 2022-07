Po šesti letech opouští Jitka Němečková Prazdroj, v Provident Financial střídá v pozici Jiřího Hauptmanna.

Dosavadní manažerka korporátní komunikace pro Česko, Slovensko, Rakousko a Německo v Plzeňském Prazdroji, Jitka Němečková, společnost po šesti letech opouští a nastupuje do Provident Financial. „Je to tak těžké opustit Pilsner Urquell tým. (…) Každopádně jsem nemohla říct NE skvělé příležitosti růst, naučit se něco úplně nového a být užitečná svými odbornými znalostmi,“ napsala na svůj LinkeIn profil Němečková, která v roce 2018 získala ocenění Mluvčí roku a o dva roky později tým, který v Prazdroji vedla, vyhrál ocenění PR tým roku.

V Providentu se stává ředitelkou komunikace a vnějších vztahů a bude také členkou představenstva. Povede týmy interní a externí komunikace a bude rovněž odpovědná za oblast public affairs.

Jiří Hauptmann, jehož Němečková v pozici střídá, se přesunuje do mezinárodní divize International Personal Finance Digital jako nový ředitel pro vnější vztahy.