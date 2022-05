Jako PR konzultanti Šveda s Pfeiferovou, kteří nedávno získali stříbro na Young Lions, doplnili klientský tým MARS a tým pro korporátní komunikaci.

Týmy agentury MSL ze skupiny Publicis Groupe posílili jako seniorní konzultanti Jana Pfeiferová a Ondřej Šveda. Budou se věnovat především klientům z oblasti rychloobrátkového zboží a korporátní komunikace. Oba už se pod křídly MSL nedávno zúčastnili národního kola prestižní komunikační soutěže Young Lions, ve které se svým konceptem získali druhé místo v kategorii PR.

Pfeiferová před nástupem do MSL pracovala pět let v komunikační agentuře FleishmanHillard či v McCann Prague, kde vedla integrované projekty pro klienty z oblasti kosmetiky, gastronomie či kultury. Zajišťovala komunikaci pro značky jako Albert ČR, Henkel, Knihy Dobrovský, Proctor and Gamble, Rossmann či Global Wines & Spirits. V MSL má nově na starost komunikaci portfolia značek spadajících pod společnost MARS a GSK.

Šveda před nástupem do MSL necelý rok řídil neziskovou organizaci Spotřebitelské fórum ČR. Před tím téměř tři a půl roku působil v agentuře Communication Lab, kde se z pozice account manažera spolu s týmem staral o produktovou i korporátní komunikaci značek jako Meta Platforms (dříve Facebook), Novavax, Marketing Festival a dalších. V minulosti působil též jako marketingový manažer pro platformu Roklen a crowdfundingový portál Fundlift. V MSL bude mít na starosti korporátní a produktovou komunikaci pro značku Dáme jídlo, Pedigree a další klienty z oblasti financí a farmacie.