Tým pro střední a východní Evropu v Publicis Groupe povede Fagerström souběžně s funkcí kreativního ředitele Publicis Groupe Nordics.

Projekt Le Pont, který byl spuštěn koncem loňského roku a spojuje české, maďarské a polské „Centers of Excellence“, specializované regionální huby Publicis Groupe, posiluje. Po té, co byl nedávno šéfem pro technologie projektu jmenován Gabriel Zábušek, CEO agentury Kindred, získává projekt nového kreativního ředitele. Od února jím je Jerker Fagerström, která zároveň zůstává kreativním ředitelem Publicis Groupe Nordics.

Fagerström byl zakládajícím partnerem Saatchi & Saatchi ve Stockholmu, která je rovněž součástí Publicis Groupe. Poté působil ve švédské DDB, odkud se přesunul do Austrálie, kde jako executive creative director dovedl agenturu McCann Sydney k jejímu historicky prvnímu vítězství na Cannes Lions.

„Přijetí kreativního lídra světové úrovně jako je Jerker odráží naši ambici být s Le Pont opravdu těmi nejlepšími na trhu. Když použiji sportovní terminologii, Jerkerův příchod bude tím ‚největším podpisem v zimním přestupním období‘ v marketingové branži ve střední a východní Evropě. Jerker je navíc skvělý člověk, který přinese týmu Le Pont silné vedení a inspiraci,“ řekl Tomáš Lauko, CEO Publicis Groupe Central & Eastern Europe.

Jak sám Jerker přiznává, kreativní průmysl je jeho druhá kariéra. V mládí totiž sloužil jako důstojník pět let ve švédské armádě, kde absolvoval i sedmiměsíční misi v Bosně. Poté odešel studovat do Londýna, kde zahájil svou nyní už téměř dvacetiletou kariéru v oblasti komunikace. Začínal jako strategický plánovač, poté působil jako managing partner a následně se stal oceňovaným kreativním ředitelem. Byl součástí týmů, které získaly ocenění na významných reklamních soutěžích jako D&AD, Effie, Cannes Lions (Titanium Lion), Eurobest, Clio či One Show.

„Kombinace kreativity, technologie a lidského přístupu je pro mě tou nejlepší živnou půdou pro velké myšlenky. Le Pont přesně takový je. A nejen to. Je to projekt budoucnosti – je nadnárodní, rozmanitý, propojuje různé kompetence, což je skvělé pro kreativitu, a klíčovou roli zde hrají data, která kreativním řešením přinášení přesnost. Vždy mě bavila práce talentů z regionu střední a východní Evropy a těším se, až budeme společně s více než 600 skvělými mozky týmu Le Pont hledat řešení obchodních výzev našich klientů,“ uvedl Jerker Fagerström.

Le Pont je tým 600 odborníků, který společně vedou Helga Sásdi a Konrad Dorabialski. Propojuje schopnosti tří center excelence v České republice (CRM, data, technologie a vývoj), Maďarsku (obsah, kreativita) a Polsku (commerce, produkce). Za Česko se do Le Pont s jeho spuštěním připojila většina ze 79 lidí 11 národností, kteří v pracují v Kindred v české Publicis Groupe.