Z nově vytvořené pozice provozní ředitelky bude Wagenknecht zodpovědná za služby klientům a rozvoj nových byznysových příležitostí.

Digitální agentura Fragile posiluje od února svůj management. Na nově vytvořenou pozici „chief operations officer“ (COO) přichází Šárka Wagenknecht. Posledních deset let a čtyři měsíce strávila v agentuře Médea Interactive, kde působila jako „head of company“. Před tím téměř devět let vedla digitál v české agentuře Havas Media. Mezi lety 2005 a 2011 se věnovala digitálnímu plánování v agentuře OMD.

Radim Pelánek a Š árka Wagenknecht

„Těším se na novou profesní výzvu ve Fragile a přiznávám, že firemní kultura založená na otevřenosti, přímosti a přátelství mi maximálně vyhovuje. Online je můj životní styl a atmosféra, která panuje ve Fragile, měla zásadní vliv na moje rozhodování,“ prozrazuje Šárka Wagenknecht. „Zároveň věřím, že mé dlouholeté zkušenosti z online marketingu budou přínosem a společně s agenturním týmem profesionálů pozvedneme již teď vysoký standard nabízených služeb. Předpokládám, že zadavatelé také získají nové formy efektivní komunikace.“

Fragile prochází obdobím dynamického růstu a s tím je spojena i restrukturalizace, větší komplexnost služeb nebo inovace. Vše už z větší části probíhá a posilování v rámci managementu je dalším důležitým krokem. „Šárka má mnoho let zkušeností a osobnostně k nám skvěle zapadá. Z pozice COO bude mít velmi blízko k dění v celé firmě, kde se bude podílet na rozvoji a posílení naší pozice na trhu,“ dodává Radim Pelánek, CEO agentury Fragile.