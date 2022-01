Doposud Weitz působila jako obchodní ředitelka pro Evropu, Turecko a Egypt. Její novou pozici dosud zastával Quique Vivas, jenž se v rámci skupiny přestěhoval do Řecka.

Quique Vivas, který přišel do českého Vodafonu v roce 2018 z centrály v Londýně, mění své působení a stěhuje se v rámci skupiny do Řecka, kde je šéfem pro obchod a výkonným členem představenstva. V Česku sehrál zásadní roli při spojování Vodafonu s UPC. Vedl také řadu klíčových kampaní, včetně spuštění neomezených dat a Vodafone TV.

Jeho agendu přebírá nová viceprezidentka pro nefiremní zákazníky Zohar Weitz, která nastoupila do Vodafonu v roce 2012. Naposledy působila jako obchodní ředitelka pro evropský trh včetně Turecka a Egypta. Řídila „always on“ strategii digitálního marketingu napříč skupinou Vodafone, jež se zaměřuje na nepřetržitý proud komunikace se zákazníkem.

Nastartovala globální transformační program zaměřený na digitální systém řízení zákaznické hodnoty (customer value management). Ten pomáhá určovat, co je pro zákazníky v procesu nákupu důležité. Před nástupem do Vodafonu pracovala 14 let v Izraeli pro řadu organizací a firem v telekomunikačním sektoru.

„Už ve své předchozí roli ve Vodafonu jsem byla s Českou republikou v kontaktu, takže jsem mohla poznat některé kolegy, ale také místní kulturu,“ říká Zohar a dodává: „V práci je pro mě důležitý pozitivní přístup a spolupráce lidí napříč celou firmou. Těším se, že budu u toho, jak tempo digitalizace české společnosti roste a my pomůžeme zajistit, že z výhod digitalizace bude moci čerpat každý.“

V roli viceprezidentky bude Zohar zodpovídat za prodej služeb nefiremním zákazníkům, tedy všem, kteří mají své smlouvy a služby u Vodafonu vedené na své rodné číslo nebo mají předplacené karty. Povede tým téměř 500 lidí, kteří se starají například o zákazníky v prodejnách, patří sem i celý marketing Vodafonu, tým lidí, který připravuje reklamní kampaně nejen do televize, služba Vodafone TV, digitální kanály, weby, e-shopy.

Ve volném čase se Zohar věnuje své rodině, józe a ráda podniká výlety do přírody.