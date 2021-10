Díky nástupu Ardové je kompletní manažerský tým společnosti pod vedením Jana Sedláčka. Nedávno ho doplnil i Josef Nastoupil jako manažer pro rozvoj byznysu.

Společnost Porsche Inter Auto CZ, importér vozů Porsche do České republiky, si na přelomu loňska a letoška stanovila růstový program, s nímž souviselo též nové personální obsazení importu značky Porsche. Po výkonném řediteli Janu Sedláčkovi, který se vedoucí role ujal 3. ledna 2021, se nového obsazení dočkala pozice manažera pro marketing, PR a CRM. Nově bude funkci zastávat Katarína Ardová (na úvodní fotografii).

Jan Sedláček

„Na sklonku loňského roku jsme si stanovili cíl zdvojnásobení prodeje Porsche v horizontu pěti let. Do vývoje nám sice nečekaně zasáhla pandemie a aktuální problémy s čipy, nicméně maximálním nasazením všech prostředků se nám zatím daří růstový trend zachovat a rozšiřovat také naše personální zajištění,“ komentuje interní změny Jan Sedláček, výkonný ředitel importu Porsche do ČR, společnosti Porsche Inter Auto CZ.

„Porsche je pro mě vrchol mezi automobily a jsem upřímně šťastná, že pro tuto značku můžu pracovat. Velmi si vážím důvěry společnosti Porsche Inter Auto CZ a udělám maximum pro to, abych svou marketingovou a PR kompetencí přispěla nejen k plánovanému růstu prodejů vozů Porsche v České republice, ale automobily této ikonické značky vetkla do ještě širšího povědomí médií a veřejnosti,“ komentovala svůj nástup do Katarína Ardová.

Tým importu importu značky Porsche do České republiky se rovněž nedávno rozšířil o nového manažera pro rozvoj byznysu Josefa Nastoupila. Právě ten má v kompetenci vznik nového showroomu Porsche v Praze a růst sítě Porsche v rámci celé České republiky. Manažerský tým Porsche je tak společně s dlouholetým členem Petrem Mošničkou (after sales manager) již kompletní.

Manažerský tým Porsche Inter Auto CZ

„Prodejní růst je pro celý náš tým velkou výzvou a těší mě, že se aktuálně můžeme opřít o naše nové modely. Hodně si slibujeme zejména od nejnovějšího modelu Macan, kterým bychom chtěli oslovit nové zákazníky,“ dodává Ardová. Právě Macan III nyní přichází na český trh jako jeden z pilířů postupného zvýšení prodejů značky Porsche. Těm zatím stabilně vévodí SUV Cayenne, následované řadou 911 a také elektrickým modelem Taycan, včetně letošní novinkové verze Cross Turismo. Za leden až září 2021 značka Porsche v ČR registrovala 320 vozů, což znamená meziroční nárůst o více než 12 procent.

Se stoupající tendencí souvisí rovněž prodejní a servisní zajištění, které prochází postupnou obměnou a rozvojem. Nejbližším milníkem je otevření zásadně rekonstruovaného Porsche Centrum Praha na Proseku, plánované na začátek roku 2022. Další prodejní a servisní místa Porsche budou následovat jak v Praze, tak v Brně, Ostravě či Plzni.