Vedení posiluje i Kateřina Uhrová, povede klientský servis. Agentura Ondřeje Kutiše a Michala Majnuše finalizuje vstup investora, chystá rozšíření do skupiny a rebranding.

Lenka Auerová

Digitální agentura Mediasentics, kterou na jaře letošního roku založili Ondřej Kutiš s Michalem Majnušem, rozšiřuje svůj tým. Na pozici CEO od září nastupuje Lenka Auerová. Za úkol bude mít naplnit vizi digitální konzultační agentury nové generace. Společně s ní přichází do MediaSentics Kateřina Uhrová, která povede klientský servis. Zakladatel agentury a její dosavadní ředitel Ondřej Kutiš se bude nadále věnovat především rozvoji agentury a klientů z pohledu nových technologií a datových služeb.

Lenka Auerová v dubnu po devíti letech odešla z agentury Adexpres ze skupiny Dentsu, kde naposledy působila od roku 2018 jako provozní ředitelka. V Mediasentics bude mít na starosti celkovou strategii, nový byznys a integraci dalších digitálních konzultačních služeb, které chce agentura do konce roku nabízet. „Během října zfinalizujeme vstup silného investora, díky kterému získáme kapitál, zázemí a přístup k know-how na další rychlý rozvoj agentury. Vedle výrazného personálního posílení nás čeká fúze několika existujících firem do jedné agenturní skupiny. Do konce roku vytvoříme konzultační agenturu s komplexní nabídkou služeb, která pokryje všechny klíčové oblasti digitálního byznysu,” naznačuje další směřování MediaSentics nová ředitelka.

Agentura založená letos v květnu stihla získat více než deset klientů a rozrůst se z malého šestičlenného týmu až na současných 24 lidí. Do konce roku se díky fúzi tým rozšíří o další stovku zaměstnanců. Se vznikem nové konzultační skupiny souvisí chystaný rebranding. Nová značka bude podle Lenky Auerové lépe odrážet vizi agentury. Její spuštění plánuje společně s oznámením investora v říjnu.

Kateřina Uhrová

Vedle Auerové se k týmu MediaSentics od září přidala Kateřina Uhrová. V roli ředitelky klientského servisu bude mít na starosti celý accountský tým a řízení vztahů s klienty včetně procesního nastavení vzájemné spolupráce. Obě téměř deset let spolupracovaly v digitální agentuře Adexpres.

MediaSentics se specializuje na využití dat v marketingu, a to jak v akviziční, tak retenční částí nákupního procesu. Agentura chce pomáhat značkám budovat skvělou zákaznickou zkušenost napříč všemi komunikačními kanály.