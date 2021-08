Oceňovaný kreativec a dokumentarista přichází po pěti letech v C3 Creative Code and Content. Bude propojovat kreativu s technologiemi.

Dvacetileté zkušenosti z marketingu a tvorby obsahu přináší s sebou do agentury Marketup kreativec a autor dokumentárních snímků se sociální tématikou Andrej Štuk. Přichází na pozici „chief creative officer“ po pěti letech, kdy byl šéfem kreativy v agentuře C3 Creative Code and Content (patří do skupiny Burda International), kde se staral o klienty jako Škoda Auto či Eset. Před tím pracoval i v agentuře Outbreak a třináct let vedl kreativu Mark BBDO.

„Nástup do agentury Marketup beru jako další významný krok ve své kariéře,“ říká Štuk. Připomíná své dlouholeté působení v tradiční reklamě a posun do contentové agentury, kde se věnoval tvorbě dlouhodobého obsahu pro globální značky, odkud mohl pozorovat, jak se v rychle měnícím světě proměňují nejen lidé, ale i brandy.

Každé odvětví se podle něj stává technologickým stejně jako značky samotné, a tak agentury musejí ve svých službách nutně propojovat strategii, technologie, kreativu i samotnou distribuci vhodného obsahu. „Marketup exceluje na poli digitálního marketingu a jako jedna z mála agentur na českém trhu i ve vývoji vlastních digitálních produktů. Svým příchodem přispívám dalším dílem do skládačky a přináším lepší propojení marketingových technologií s kreativní prací. Působit budu napříč existujícím portfoliem klientů a zároveň nabízet toto unikátní spojení klintům novým,“ dodává Štuk, který má na kontě několik desítek ocenění z mnoha soutěží jako Epica, Clio či Golden Drum.

Marketup má vysoké ambice, chce nabízet komplexní služby v oblasti budování značky a být pro zadavatele jako „one stop shop“. „Od roku 2015 zajišťujeme plnohodnotnou kreativitu pro sociální sítě a digitální brandové kampaně. S Andrejovým příchodem se dokážeme postarat o celý proces kreativy obsahu pro všechny kanály od digitálu až po TV a úzce jej integrovat s digitální komunikaci a distribuci obsahu,“ říká Miroslav Král, zakladatel a CEO agentury.

Štukovy zkušenosti s kreativou chce Král propojovat s know-how a nástroji datového a technologického oddělení agentury. Propojení „martech“ a kreativy je podle něj budoucností marketingu.

„S Andrejem souzníme i po stránce hodnot. Mezi naše klíčové hodnoty patří fair-play, transparence a podpora komunity. Andrej se ve volném čase věnuje aktivitám spojeným s žurnalistickými i dobročinnými projekty v zemích třetího světa a v této oblasti získal i řadu ocenění Czech Press Photo. V tom vidíme rovněž dobrý ‚fit‘,“ dodává Král.

Na Czech Press Photo získala například v roce 2018 cenu v sekci Aktualita a reportáž práce Tři kamarádi o mladých pracujících uprchlících ze Sýrie v jordánském uprchlickém táboře, za níž stojí Štuk spolu s manželkou, uznávanou fotografkou a reportérkou Jarmilou Štukovou. Podíleli se i na úspěšné knize Ten druhý život pro Komunitním centrum pro válečné veterány.