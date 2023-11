Pije se od (minus) osmnácti, upozorňuje Jägermeister

Značka v nové kampani poukazuje na zodpovědné pití a zároveň na správné servírování nápoje.

Aktivační kampaň poběží v online médiích a na sociálních sítích, zapojí influencery i běžné lidi. Doplňuje celonárodní podzimní promo značky. Minus 18 stupňů, kdy bylinný likér získává nejlepší chuťové vlastnosti, krásně hraje s 18 lety věku.

„Pro nás v Jägermeisteru představuje alfu i omegu především správné servírování, tedy namrazení produktu. Zaměřujeme se na něj během celonárodních promocí a jsme rádi, že na to nyní můžeme navázat i další kampaní. Znalost správného podávání Jägermeistra roste, ale menší polovina konzumentů v tom stále nemá jasno,“ vysvětluje Kateřina Hašková, Senior Brand Manager Jägermeistera pro ČR a dále doplňuje: „Informaci o doporučené teplotě −18* ICE COLD chceme organicky propojit s veškerou prezentací značky.“

Obsahem kampaně Pije se od (minus) osmnácti je série videí a aktivit, do kterých se zapojilo několik osobností, influencerů a také veřejnost. Autorem kreativy je agentura Commlab. Michaela Studená a Lucie Šplíchalová objasňují: „Spojili jsme to, že Jägermeister chutná nejlépe při teplotě minus 18 stupňů, s apelem, že pít alkohol se smí od 18 let. Forma sdělení je ale zábavná a odpovídá celkovému odlehčenému stylu komunikace značky.“ Nahlédlo se při ní do mrazáku několika osobností, mezi nimiž jsou influenceři vystupující pod jménem Erem, psychiatr a saxofonista Saxofrancis a influencer Mikoláš Trkal, vystupující pod pseudonymem bigd4ddymikky. „Oslovili jsme osobnosti, které s Jägermeisterem dlouhodobě spolupracují a jsou s brandem propojeni. Ptáme se jich na několik otázek a také provádíme menší průzkum mezi veřejností, který se zaměřuje na otázku, co nejbizarnějšího kdo uchovával v mrazáku,“ dodává Studená. Kampaň je určena pro cílovou skupinu jak generace Z tak i lidí starších 30 let.

Výsledky podzimní národní promoce

Kampani během podzimu předcházela národní promoce, při níž „Commandos“ Jägermeisteru navštívili 300 domácností v Česku a 300 na Slovensku. „Každá domácnost, která se do soutěže přihlásila, mohla vyhrát 5 000 Kč. Odměnu jsme vyplatili ihned na ruku pod podmínkou, že soutěžící měli Jägermeister v mrazáku a samotný likvid byl namražený. To ukazuje zadní etiketa, na které je speciální termoinkoust a ikonka panáku s textem −18* ICE COLD. Při pokojové teplotě je ikonka černá, když je lahev umístěna v mrazáku a likvid dosáhne požadovaných −18 stupňů, logo zmodrá,“ uvedla Hašková.

Podpora národní kampaně běžela v televizi, na sociálních sítích a v místních prodejnách, aby přiměla k zapojení co nejvíce lidí – pro účast v soutěži se bylo třeba zaregistrovat na k tomu určené webové stránce. Kromě návštěv domácností tým zavítal také do hospod a barů, kde rovněž prováděl kontrolu teploty. Výsledky ukázaly, že 78 procent zkontrolovaných podniků i domácností podávalo Jägermeister správně namrazený. Hospody nebo kuchyně, kde byla zjištěna správná teplota pod bodem mrazu, byly odměněny jednou rundou ledového Jägermeistera pro všechny přítomné.

„Podle loňských průzkumů trhu měla téměř polovina obyvatel České republiky jasno v tom, že Jägermeister se má pít ledový. Podzimní kampaň ukázala ještě lepší výsledky. Naše úsilí, aby se nápoj konzumoval správně, přesto pokračuje. Navážeme na něj i v připravované vánoční kampani,“ uvedla Hašková.