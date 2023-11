Penny ve vánoční kampani vsadilo na zimní exhibici bavičů Genzera se Suchánkem

Navázat na letní spolupráci, která na YouTube přinesla čtyři miliony zhlédnutí, a přinést do předvánočního shonu trochu osobitého humoru. To je cílem vánoční kampaně Penny, do které diskontní řetězec opět obsadil Michala Suchánka a Richarda Genzera.

Zatímco většina reklamních spotů před Vánoci cílí na emoce jako jsou blízkost nebo sounáležitost, Penny se tentokrát rozhodlo jít cestou, která v lidech vyvolá jiné emoce – smích a uvolněnost. „Chceme lidi rozesmát a do očí jim vhánět v maximálním možném množství slzy smíchu. Jarní kampaň s G+S slavila velký úspěch, jen na YouTube má náš spot téměř 4 miliony zhlédnutí. Proto jsme se rozhodli na ní navázat, ale posunout ji ještě o kousek dál. Věříme, že vtip a nadsázka je to, co letos bude během Vánoc rezonovat. Našim aktivitám na poli společenské odpovědnosti jsme věnovali samostatnou kampaň na podzim, i proto jsme chtěli něco jiného. Pro mnohé není dnešní doba jednoduchá a doufáme, že jim naše vánoční spoty vyloudí na tvářích úsměv,“ říká ke kampani Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny.

Původně řetězec plánoval vznik pouze jednoho spotu, ale při natáčení jich díky osobitému humoru této herecké dvojice a schopnosti improvizace a okamžitého vtipu vzniklo mnohem víc. „Proto se diváci mohou nakonec těšit na více než deset verzí. Věřím, že naše originální vánoční přání diváky nejen pobaví, ale pomohou i od předvánočního stresu a věřím, že i chytlavá melodie bude znít lidem, jak se říká, v uších stále dokola,“ dodal Vít Vojtěch. Hudební stránku spotů tentokrát obstarává skladba italské skupiny Ricchi a Poveri – Sara Perché Ti Amo.

Natáčelo se na prodejně Penny v Praze – Štěrboholech v polovině září a pro účely reklamy byl použit umělý sníh i umělý led. O autorství se tentokrát podělilo Penny s oběma hlavními protagonisty, kteří do spotů promítli svůj osobitý humor. „Když jim sepne jejich improvizační genialita, tak se dějí věci, které by normálního smrtelníka vůbec nenapadly. Natáčení bylo neuvěřitelné. Sice si před každou natáčenou scénou řekneme její základní kostru, ale to, co pak dokáží tito dva na place doslova vykouzlit… Chvílemi jsme se museli zkrátka zastavit, protože štáb se tak rozesmál, že jsme se potřebovali nadechnout. Jejich kreativita, a to, jak na sebe reagují, je neskutečná a doufám, že se nám podařilo tyto okamžiky přenést i do konečné podoby spotů,“ uvedl režisér Tomáš Bařina.

Vánoční kampaň Penny, jejímž cílem je kromě humoru i zdůraznění výhodných cen v tomto diskontním řetězci i v době předvánoční, startuje v televizi 17. listopadu a v následujících týdnech ji diváci uvidí na všech hlavních televizních kanálech (skupina Nova, skupina Prima, TV Barrandov). Společně s televizní kampaní budou vizuály Vánoc a sportu v podání dvojice G+S součástí propagace v dalších médiích i na sociálních sítích Penny.

V PENNY SNĚŽÍ SLEVY

Kreativní agentura: Hullabaloo

Kreativní ředitel: Vít Vojtěch, Penny

Copywriter: Michal Suchánek / Richard Genzer

Režie: Tomáš Bařina

Hudba: Sara Perché Ti Amo

Produkční agentura: Boogie Films

Mediální agentura: PHD Media

PR agentura: CCL Conference