Disney se ve vánoční kampani soustředí na sílu přání

V rámci oslav svého stoletého výročí Disney vypustil sváteční kampaň inspirovanou animovaným filmem Přání, který přijde do kin koncem listopadu.

Společnost Disney spustila v rámci oslav stoletého výročí své existence vánoční marketingovou kampaň s názvem „Ať se vám splní všechna přání“ soustředěnou na sílu přání. Součástí kampaně je vůbec první hraná reklamu s názvem „Přání na Vánoce“, která bude uvedena ve více než 50 zemích světa.

Režisérem reklamy je nigerijsko-britský držitel ocenění Grammy Meji Alabi. Scény reklamy reprezentují šest geografických oblastí a šest jazyků. Vypráví příběhy rodin a přátel po celém světě, které spojuje přání trávit svátky spolu se svými blízkými, a touha ctít rozmanité sváteční tradice.

„Sváteční tradice mohou na různých místech světa vypadat odlišně. Bez ohledu na to, kde a jak slavíme, všichni sdílíme přání trávit tyto výjimečné chvíle roku s těmi, které máme rádi,“ uvedla ke kampani mimo jiné Joss Hastings viceprezidentka pro globální marketing Disney spotřebitelských produktů, her a vydavatelství.

Režisér Meji Alabi pak ještě dodal: „Mám štěstí, že jsem mohl letos na této sváteční kampani se tolika rozličnými lidmi. Během natáčení jsme zažili mnoho výjimečných okamžiků, ale myslím, že nejsilnější bylo vidět a slyšet zpívat sbor jihoafrických dětí. Z toho jsem měl husí kůži.”

Vánoční reklama je inspirovaná novým animovaným snímkem Přání od Disney Animation Studios, který se v kinech objeví na konci listopadu.

Ve spotu také zazní píseň A Dream Is A Wish Your Heart Makes (Tvůj sen projeví tvá přání) přezpívaná tak, aby umožnila zapojení několika interpretů najednou. Anglické verše zpívá držitelka Oscara, herečka a zpěvačka Ariana DeBose, která také propůjčila svůj hlas hrdince Aše v původním znění filmu Přání.

Reklama byla natočená v USA, Velké Británii a Jihoafrické republice společností Yellow Shoes Creative Group vlastněnou společností Disney.