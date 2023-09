Nela Christovová: chceme změnit konzervativní obraz Fortuny

Odlišit se od konkurence je výzva i nutnost, říká o kampani sázkové kanceláře Fortuna, kterou byla spuštěna o uplynulém pátku spolu s novým komunikačním konceptem, šéfka marketingu Nela Christovová.

Sázková kancelář z portfolia skupiny Penta změnila po 16 měsících komunikační koncept, který pro ni loni vytvořila rumunská agentura Next. „Je to pro nás standardní doba, měníme je relativně pravidelně. Není to tak, že bychom byli nespokojení s tím dosavadním,“ vysvětluje CMO společnosti. Nový koncept však už ambici přečkat více než jednu sezonu nepostrádá.

Byla dlouhodobost v zadání tendru?

Na jeho začátku jsme svolali workshop pro všechny přihlášené agentury, kde jsme si řekli, jaký je náš „brand key“, co chceme komunikovat a na koho cílit. Agentury to vzaly a rozpracovaly. Publicis Groupe přišla s dlouhodobějším plánem a strategií, což nás zaujalo. Představila nám vizi toho, jak bychom mohli komunikovat i za několik let a kam by se koncept mohl vyvíjet, protože štěstí je široký pojem, se kterým se dá krásně hrát.

Koncept tedy pracuje s českým ekvivalentem názvu společnosti.

Fortuna je bohyně štěstí a my přejeme všem odvážným, kteří se nebojí jít štěstí naproti. Ať už si Štěstěnu snaží naklonit každodenní dřinou, rituály či talismany. Neprodáváme sami sebe v tom smyslu, že jsme nejlepší sázkovkou, to říkají všichni, ale zaměřujeme se na jednotlivce a jeho odvahu se bavit. To je také insight, se kterým jsme pracovali. Všichni máme povinnosti, a když dojde na volný čas, chceme ho trávit tak, jak nás baví. Klientům a fanouškům sdělujeme, že u nás můžou čas strávit kvalitní zábavou.

Není to příliš obecné sdělení?

Ono to vystihuje podstatu a to, co říkáme dlouhodobě: sázení je zábava. V tom není potřeba dělat revoluci a asi by byla chyba od toho ustupovat a hledat něco jiného.

Stává se, že v reklamním brejku běží spoty hned několika sázkovek. Je těžké se odlišit?

Je to výzva. A zároveň i nutnost, pokud chcete zaujmout, protože na trh přicházejí stále noví operátoři a vy se potřebujete odlišit, držet trendy a následovat to, co lidi zajímá. A to se nám, myslím, s novým konceptem daří hned v několika rovinách. Jednak hudbou, kdy vás skladba Start the Rock od Apollo 440 prostě chytí. Jak ji zaslechnete, zvednete oči a podíváte se na obrazovku. A pak i vizuální stránkou, kdy produkční agentura Ad Kolektiv odvedla skvělou práci a výborně si pohrála s prolínáním pasáží.