Home office už bez papíru nebude

Už zítra mohou poslanci schválit novelu zákoníku práce. Co to bude pro trh znamenat?

O očekávané novele zákoníku práce se muže rozhodnout už zítra, v úterý 12. září. Měla by o ní hlasovat Poslanecká sněmovna, kam se dvěma pozměňovacími návrhy vrátil normu Senát. Odborníci očekávají, že ji verzi bez pozměňovacích návrhů Senátu, které by její účinnost odsunuly na 1. leden příštího roku. Nebudou-li přijaty návrhy Senátu, nabude novela účinnosti od prvního dne následujícího měsíce po podpisu prezidentem a vydání ve Sbírce zákonů. Firmy potom budou mít měsíc na zavedení všech náležitostí. Pokud nedojde ke zdržení, mohla by tak novela začít platit už od 1. října a firmy by podle nových pravidel měly fungovat od 1. listopadu. A pro agentury to není málo práce.

„Sledujeme aktuální vývoj jednání parlamentu, proškolujeme zaměstnance, zejména personální oddělení a vedoucí pracovníky. Aktualizujeme smluvní dokumentaci, vnitřní předpisy i procesy. K 1. listopadu už bychom měli být komplementární,“ říká například Hana Slepičková, ředitelka pro lidi a kulturu v agentuře Marketup.

Jinde agentury čekají na finální schválení novely. Oborové asociace také pro ně připravují podklady. „Chystáme seminář pro členské agentury, jehož výstupem bude i přehled doporučení. Agentur se dotknou především úpravy podmínek dohod a nová regulace práce na dálku,“ uvádí Radek Maršík, předseda výkonné rady Asociace public relations (APRA).

Asociace komunikačních agentur (AKA) už minulý týden uspořádala workshop s advokátkou Marií Janšovou z kanceláře Legalité a jejími praktickými návody. „Díky ní frustrace z toho, co nás čeká, nebyla až taková. Už mám také signály, že by naši členové ocenili sestavu dokumentů, které by mohli použít. Pokud bude zájem, tak je s právníky připravíme,“ doplňuje Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka AKA.

Práce na dálku jen s papírem

Jednou z nejdiskutovanějších změn, kterou novela přináší, je regulace práce na dálku, jak norma oficiálně označuje také populární benefit home office. „Pokud zaměstnanec chce, může dva dny v týdnu pracovat z domova. V tom bychom rádi pokračovali, protože tento systém se nám velmi osvědčil,“ uvádí například Anna Balíčková, která řídí agenturu Grayling v Česku a na Slovensku. A podobně to má většina agentur. Radek Maršík shrnuje, že podle aktuálního průzkumu mezi členy APRA umožňují práci z domova všechny členské agentury, v průměru dva až tři dny v týdnu, skoro třetina pak v neomezeném rozsahu. „Nová regulace může vést spíše k jeho omezování, což je přesný opak zamýšlené úpravy,“ varuje.

Dosud totiž stačila zaměstnavatelům ústní domluva, novela požaduje pro povolení práce na dálku písemnou dohodu. „Bez toho to nepůjde. Týká se to jak dlouhodobých dohod s dvěma dny do týdne, tak třeba případů, když někdo při home office čeká na opraváře nebo na pračku,“ shrnula advokátka Marie Janšová s tím, že ve všech případech dohoda musí být uzavřena do měsíce od účinnosti novely.