Jak zabránit vyhoření? Uhaste zmar, ne nadšení

Tlak na výsledky i zisk je enormní, tendrů přibývá, očekávní klientů i šéfů roste. Finanční situace z kdekoho dělá rukojmí

stejně jako strach z AI. Pro psychiku jedovatý koktejl ale není nutné pít až do dna.

„Je úžasné pracovat s řadou různých klientů a značek, dokonce i ze světa. Super pocit, když je o vaši práci zájem. Do té doby, než po vás chtějí, abyste se na ‚call‘ připojili ve čtyři ráno, nebo už druhou noc nespíte kvůli přípravě podkladů pro tendrové prezentace.“ Stručný a výstižný popis života v agentuře. Nadšení střídá vyčerpání. Výhody kreativních profesí jsou vyvažovány nevýhodami, které nezřídka převládnou.

Podle loňské studie WeTransfer se míra vyhoření v agenturách oproti předchozímu období zdvojnásobila, lidé se cítí vyčerpaní, ať už psychicky, nebo fyzicky. Polovina zaměstnanců agentur potvrdila, že vyhořela více než jednou. Kreativci nebo tvůrci obsahu pracující na volné noze jsou na tom lépe, i tak to z nich ale přiznává třetina. V MAMu se poslední dobou často potkáváme s lidmi, kteří museli změnit práci, ale i obor právě kvůli vyhoření.

Marketing, reklama, ale též média jsou obory, kde se tak nějak samozřejmě očekává (a očekávají to od sebe ve velké míře i samotní zaměstnanci), že se lidé neustále budou snažit dostat ze sebe víc a víc. Není proto divu, že z uvedeného průzkumu také vyplynulo, že říkat „ne“ je nejpodceňovanější schopností těch, kteří chtějí uspět. Smutným faktem pak je, že na druhém a třetím místě přehlížených schopností je být milý a budovat vztahy. Obojí lze však těžko napravit pod tlakem a v prostředí s vysokou fluktuací.

Vysoká očekávání, velké objemy práce a krátké termíny nejdou ruku v ruce se svěžím kreativním myšlením. Mnoho agentur i zadavatelů to toleruje jako kulturní normu. Pokud by měla být změna ve prospěch duševního zdraví lidí z agentur a z marketingových oddělení smysluplná, musela by se změnit právě kultura. Sem tam nějaká „náplast“ nebo módní rozšíření nabídky benefitů skutečně nestačí. Fotbálek a páteční hospoda nejsou tím správným přístupem, jak bojovat s úzkostí. Smoothies zadarmo nebo kancelářská jóga nikoho neurazí, ale neodstraní příčinu problémů ani nezabrání tvůrčí únavě.

„Psychická pohoda agenturních lidí se zhoršila, jedno období obrovského vypětí střídalo další a další. Tempo je vražedné a tlak v celé branži je enormní. Mluvím o tom hodně nejen s lidmi z agentur, ale i ze strany zadavatelů. Něco se bude muset výrazně změnit, a rychle, protože takto nebudeme moci fungovat o moc déle. A bohužel to ani zvýšená péče a dostupné online terapie samy o sobě nevyřeší. Jeden pasažér rozjetý vlak zastaví jen těžko, jedině, že by zatáhl ruční brzdu, to je ale velmi extrémní řešení,“ popisuje svůj vhled Petra Jankovičová, ředitelka agentury Triad a prezidentka Asociace komunikačních agentur.