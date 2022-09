Největší český e-shop v kampani od Socialpark zapojil šest influencerů v čele s Jakubem Štáfkem.

Alza.cz ve své dosud největší influencerské kampani ve spolupráci s Microsoftem a Intelem představuje portfolio prémiových notebooků s procesorem Intel Evo a Windows 11.

Pro e-shop jde o vůbec první kampaň vendorského marketingu, k níž si přizvala externí agenturu. Tou je Socialpark Jirky Krále, která vytvořila svou zatím produkčně největší kampaň na úrovni profesionální TV reklamy. Tvůrci si k ní přizvali šest známých influencerů v čele s Jakubem Štáfkem, který jako průvodce zve diváky na výlet do počítačové minulosti.

Ústřední dvouminutový videospot představuje zábavnou a edukativní formou jednotlivé dekády posledních 30 let při zapojení velkých českých a slovenských influencerů, mezi nimiž je raper Dorian, influencerka Gabriela Gašpárová, herní streamer Petr „Czechcloud“ Žalud, Vladimír Kadlec známý jako VláďaVideos a Teri Hodanová. Ti jsou součástí inscenovaných pokojíčků od 90. let do současnosti.

„Vybírali jsme tváře, které dobře rezonují u cílové skupiny a zároveň nemají velký překryv. Do kampaně se nám podařilo nadchnout i influencery, kteří se klasické reklamě spíše vyhýbají, z toho mám největší radost,“ říká Petr Král, zakladatel agentury Socialpark, která se postarala o návrh konceptu i samotnou realizaci včetně produkce.

Celé video se v režii Jakuba Mahdala natáčelo na jeden záběr a není v něm vůbec žádný střih.

„Po úspěchu naší první spolupráce se Socialpark, kdy jsme během vánoční kampaně historicky poprvé do naší komunikace zapojili influencery, jsme se rozhodli vyzkoušet jejich potenciál i v rámci vendorského marketingu. Pro naše partnery stále hledáme nové cesty, jak oslovit publikum, které je tradičními kanály hůř oslovitelne a náročné, jako třeba právě generace Z,“ říká Monika Jančová, ředitelka marketingové komunikace Alza.cz.

Vizitka kampaně:

Název: Budoucnost je tady

Klient: Alza.cz

Kreativní a produkční agentura: Socialpark

Režie: Jakub Mahdal

Head of production: Josef Švejda

Art director: Patrik Gemeš

Set design: Anežka Straková

Mediatypy: Online (YouTube, SoMe kampaně, brandingy, výkonnostní kampaně GAds, Sklik, RTB, web Alzy), TV (produktová kampaň), OOH (AlzaBoxy, Showroomy)