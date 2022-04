Kurýrní služba pro rozvoz jídla připravila reklamy s konceptem od agentury Triad, s produkcí WeAre a v režii Luboše Rezlera.

Na českém trhu působí finská kurýrní služba Wolt od roku 2018, letos poprvé spouští kampaň, která bude k vidění i v televizi. S claimem „Radost z jídla doručena“ se zaměří primárně na donášku z restaurací.

Nový komunikační koncept spolu se strategií vznikl v pražském Triadu. Koncept přivlastňuje okamžik předání donášky – ve chvíli, kdy se ve dveřích objeví kurýr, společně s klientem zažívají momenty skutečného přátelství, které tvoří vizuální metaforu pro radost ze zahnání hladu dobrým jídlem.

„Už při stavění briefu jsme přemýšleli nad velkou kampaní, která bude dobře vizibilní v televizi, online a v OOH, abychom to dotáhli na lídra trhu a zároveň se nadobro usadili v hlavách lidí. Mám pocit, že se nám to s řešením od Triadu podaří,“ říká marketingový manažer pro Wolt v České republice Dan Blažek a dodává: „Jejich konceptu jsme věřili už od tendrové prezentace a to, kam ho spolu s WeAre a režisérem Lubošem Rezlerem posunuli, se nám všem ve Woltu líbí ještě víc.“

Podle Triadu bylo největší výzvou najít způsob, jak Wolt prezentovat jinak, i když se samotná služba od těch konkurenčních liší spíše v drobnostech, které tvoří celkový zážitek. „Nakonec nám největší smysl dávala strategie jít na lidi přes přátelské emoce a zkusit kreativně zachytit příjemný pocit, který člověk zažije, až k němu jídlo dorazí. A ten si vzít komunikačně za svůj,“ přiblížil Michal Pivarči, „associate creative director“ Triadu.

Kampaň bude od začátku dubna na televizních obrazovkách, ve venkovní reklamě a online na YouTube a bannerech. O mediální nasazení se postarala agentura OMD.