Příběh s ukrajinskou učitelkou klavíru vychází ze skutečné události, jejíž aktéři si zahráli i v reklamě. Kreativu kampaně na projekt Stojíme za Ukrajinou vytvořila spolu s AKA agentura WMC Grey, produkce se ujala Boogie Films.

Pro další podporu projektu ověřených možností pomoci Ukrajině a uprchlíkům ze země zasažené invazí Stojíme za Ukrajinou, nasazuje Asociace komunikačních agentur (AKA) již druhý spot. Za koncept a kreativu byla zodpovědná agentura WMC Grey, jejíž kreativní ředitel David Suda zaznamenal emotivní situaci, kterou spot zachycuje. Jeho dcera chodí na klavírní lekce k učitelce původem z Ukrajiny, ta v době invaze Putinových vojsk přišla na lekci s lidovou písní, jejíž hrou chtěly vyjádřit podporu, kterou bude slyšet až na Ukrajinu.

„Paní učitelka i holčička jsou reálnými postavami z příběhu, nejsou to herci z castingu. Skladbu, která zazní, paní učitelka tehdy také opravdu hrála. Je to stará ukrajinská lidová píseň o kozákovi, který musí do války a loučí se,“ říká výkonná ředitelka WMC Grey Adéla Krausová ke spotu, jehož produkci si vzala na starost společnost Boogie Films. Režíroval jej Tomáš Bařina.

Na tvorbě i natáčení se všichni zúčastnění podíleli zdarma.

Vedle třicetisekundové stopáže jsou pro televizi připravené i kratší varianty. Vznikl též klip v délce padesáti sekund, jenž je určený především pro digitál a sociální sítě.

„Prvotní heroické nadšení se brzo vyčerpá. Následky ruské invaze na Ukrajinu budou nepříjemné a dlouhodobé. Klíčové je udržet pozitivní energii a ochotu všech pomáhat. Čím rychleji zvládneme pomoci Ukrajincům se zapojit do české společnosti, tím lépe,“ říká k tomu za AKA její prezident Jan Binar a dodává: „Další fáze kampaně ukazuje, že každá pomoc se počítá, a připomíná lidem, jak platnou součástí našich životů lidé z Ukrajiny jsou.“

Spot navazuje na již publikovaný klip, v němž promlouvali lidé přímo z Ukrajiny. Ten rovněž vznikal v produkci Boogie Films a pod kreativní záštitou WMC Grey. Pomohl pražský McCann, komunikaci v on­line a na sociálních sítích zajišťuje agentura Dark Side (DFMG) s podporou Magnas Media a Wunderman Thompson. Též tato reklama se objevila v televizi. Proběhlo přes 600 GRPs díky prostoru, který poskytla média i klienti agentur z AKA.

„Do první fáze kampaně se zapojily Česká lékárna holding (Dr.Max), Vodafone, IKEA, Asahi Breweries (Plzeňský Prazdroj), Tchibo, mBank, Škoda Auto, Pivovary Staropramen nebo společsnot Dr. Theiss. Svým reklamním prostorem přispívají Nova, AtMedia, Google a řada dalších. Všem tímto děkujeme a prosíme firmy i mediální domy, aby se přidaly také v dubnu,“ doplnil Ondřej Novák, výkonný ředitel Asociace mediálních agentur, která prostor zajišťuje.

Všechny, kteří se chtějí přidat a věnovat kampani mediální prostor v dubnu, prosíme, aby napsali na mail [email protected] nebo tak učinili skrze svou mediální agenturu.

První fáze kampaně na podporu projektu rozcestníku Stojíme za Ukrajinou, za nímž stojí uskupení Česko.digital, běžela od začátku března. Běží zároveň podpora na platformách Google: YouTube a PPC. Média i klienti poskytli řadu dalších formátů.

Celkově na stránky přišlo 360 tisíc unikátních návštěv. Podle expertního odhadu AKA po konzultaci s neziskovými organizacemi kampaň přispěla k získání podpory ve výši 36 milionů korun.