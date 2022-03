HBO Europe s agenturou Socialpark převlékly influencery za filmové postavy. Z Jirky Krále je Voldemort, z LucyPug Wonder Woman, z Bé Hà Nguyen Catwoman.

Start platformy HBO Max v Česko podpořilo HBO Europe nejen kampaní v televizi a online, ale i nezvykle produkčně náročnou influencerskou kampaní „Nechte se pohltit na Max“. Pod taktovkou agentury Socialpark vznikl projekt, v němž se Leoš Mareš, Jirka Král, Lucia Hrušková alias LucyPug a Bé Hà Nguyen převtělili do svých oblíbených hrdinů z knihovny HBO Max.

Z Leoše Mareše se tak například stal Jon Snow známý ze seriálu Hra o trůny. „Je to nejlepší seriál všech dob a Jona Snowa snad musí mít rád každý. Navíc nás spojuje záliba v kožichách. A mohl jsem také konečně ‚vyvenčit‘ originál repliku meče Jona Snowa, kterou jsem dostal od přátel a doteď mi vysela doma na zdi,“ zdůvodnil se smíchem volbu své postavy pro kampaň Mareš MAMu, který byl u natáčení kampaně.

„Hra o trůny je vlastně osmdesátihodinový film, který vás baví. Pro streamovací platformy vzniká dnes ten nejkvalitnější obsah. Je mi ctí, že mohu spolupracovat s jednou z těch nejkvalitnějších,“ dodal Mareš, pro něhož šlo o „zatím“ první spolupráci s HBO.

Na kvalitě produkce si dala záležet i agentura Socialpark, která stála rovněž za konceptem kampaně. Pro její potřeby vznikly během dvaceti hodin kulisy obýváku kompletně ve fialových barvách, aby ladily s HBO Max. Natáčelo se pod vedením režiséra Jakuba Mahdala během jednoho dne v Hexar Studios v Chrášťanech s pomocí robotického ramene s kamerou, kterých je v Česku jen pár. Mimochodem rameno z tohoto natáčení je přeprogramované z výroby Škoda Auto.

„Podobně velké a náročné kampaně děláme jednu až dvě do roka. Obvykle necháváme influencerům při tvorbě obsahu volnější ruku. Start filmové streamovací platformy si podle nás ale zasloužil i filmovou kampaň,“ říká Petr Král, který agenturu Socialpark založil a vede se svým bratrem, influencerem Jirkou Králem.

Leoš Mareš a Petr Král režisér Jakub Mahdal

Influenceři ve spotech určených nejen pro formát Stories na Instagramu hrají sami sebe, sledování HBO je ale pohltí „na max“ a stanou se z nich zmiňované filmové postavy.

„Důležité bylo nechat influencerům volnost ve výběru postav, aby byly opravdu z filmů či seriálů, které sledují a třeba o nich dávají svým fanouškům vědět. Díky tomu je kampaň pořád autentická a pro sledující influencerů je to přijatelná spolupráce,“ doplnil Petr Král a s nadsázkou dodal: „Že jsme se postarali komplet i o produkci influencery nadchlo, protože to mají ‚bez práce‘ a mohou si natáčení užít.“

Že spolupráce s HBO influencery bavila, bylo poznat i během natáčecího dne. Když zrovna nebyli v maskérně, nefotili profilovky a další obsah s fialovým nádechem pro sociální sítě ke spolupráci, tak si natáčeli a fotili scény ostatních.

„Mě by měli líčit zhruba tři hodiny, tak uvidíme, jestli bude poznat rozdíl, až ze mě bude Voldemort,“ pronesl ještě před svou finální scénou Jirka Král, jehož proměna trvala nejdéle a točila se jako poslední.

Influencerů se na kampani podílelo více. Například Lucia Hrušková známá pod přezdívkou LucyPug se převtělila ve Wonder Woman. Ačkoli produkce pracovala především s kostýmy z barrandovských studií, její outfit vytvořila a předtím sama nosila cosplayerka Jenny Dohnalová. Její umění například na TikToku sleduje více než 16 tisíc lidí.

Roli sexy Catwoman pak na sebe vzala „Vietnamka z Česka“ Bé Hà Nguyen, která se na svých profilech s dovětkem Style With Me, věnuje módě, kosmetice, vaření či DIY.

„Příspěvek Catwoman funguje zatím asi nejlépe. Dáváme dohromady předběžná čísla a kampaň celá má zatím výborné výsledky. V pondělí, kdy odstartovala videa s influencery, nám počet přihlášení ke službě výrazně narostl,“ chválí kampaň Pavla Brožková, PR a content manažerka HBO Max pro region EMEA.

HBO Max do Česka vstoupil 8. března, kdy nahradil platformu HBO Go. Influencerská kampaň, která běží od pondělí 28. března do 10. dubna, byla původně plánována na termín spuštění služby Max v Česku, kvůli invazi Putinových vojsk na Ukrajinu ale HBO změnilo plány. „Výrazně jsme omezili marketing a snažili jsme se pomáhat. Kampaň jsme nakonec spustili ještě před koncem března, aby měli zájemci šanci stihnout speciální nabídku předplatného se slevou,“ doplňuje Brožková.



Aktivity ve spolupráci s influencery, které díky úspěchu v Česku pro možné převzetí zvažují i další trhy HBO Max, doplňují například též fialové vizuály s postavami ze seriálů a filmů z knihovny služby v digitálu a na sociálních sítích. Do fialové se pak v rámci kampaně přebarvily například i kinosály Cinestar v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích.

