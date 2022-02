Spot Ukrajinské armády „Кaždý z nás“ má už téměř osm let a stále je živý.

Kyjevská agentura Banda a produkce Radioaktive Film vytvořily na podzim roku 2014 kampaň pro Ukrajinskou armádu. Spot byl zveřejněn několik měsíců poté, co Ruskem podporované síly podpořily nepokoje na Krymu a následně jej ruské vojenské jednotky obsadily. Bylo to na jaře před osmi lety.

Spot „Кожен з нас“ (Každý z nás) režíroval Marc R. Wilkins z New Yorku a provází ho sdělení: „Nikdo z nás se nenarodil pro válku, ale jsme tu, abychom bránili naši svobodu.“ Vypráví příběh mužů, vojáků aktivních záloh i dobrovolníků, které ostatní běžně potkávají v parku, v obchodě, v bance… Jsou to řidiči autobusu, šéfové prodeje, programátoři, učitelé. „Jsem ten soused, co vždycky tloukl do radiátoru,“ říká jeden. „Jsem jediný syn,“ říká druhý. Ani jeden z nich nepočítal s tím, že bude ve válce. Že dobrovolně opustí rodiny, přátele, práci, domov a budou bojovat za svou zem.

Kampaň byla natočena bez jakýchkoli vládních příspěvků a celý spot byl natočen s dobrovolníky z produkce a veškeré vybavení i budovy byly filmařům poskytnuty zdarma. Poté, co se stal spot na sociálních sítí virálním hitem, byl nasazen do několika televizí.

V roce 2014 vstoupily do Ukrajinské armády tisíce dobrovolníků.