Značka proslulá působivými vánočními spoty s výpravnou kamerou a filmovou režií nezklame ani letos. Sváteční kampaň John Lewis odstartovala o týden dříve.

Příběh o přátelství a magických chvílích ukazuje v letošním vánočním spotu britský obchodní dům John Lewis & Partners. Hlavním hrdinou působivě výpravné reklamy je čtrnáctiletý Nathan, jehož překvapí nečekaný host v podobě mimozemšťanky Skye, která ztroskotá v lesích nedaleko jeho domu. Než svou vesmírnou loď ve tvaru vánoční hvězdy opraví, představuje jí Nathan vánoční tradice a divák tak může vnímat kouzelnou atmosféru očima někoho, kdo ji zažívá poprvé. To pak ještě zvýrazňuje hudební podkres písní Together in Electric Dreams z poloviny 80. let minulého století, kterou pro kampaň přezpívala dvacetiletá zpěvačka Lola Young.

Kampaň opět vzniká pod taktovkou agentury Adam&eveDDB. Spot režiroval Mark Molloy známý pro práce nabité emocemi a působivými vizuály. Obojího je v letošní vánoční reklamě John Lewis požehnaně. Více než dříve je v reklamě k vidění i produktů z nabídky obchodu. Online se tak dá pořídit vánoční svetr, jenž má Nathan v klipu na sobě, ozdoby z jeho vánočního stromku i všechno potřebné k prostření slavnostní tabule, u níž si atmosféru Vánoc užívá jeho rodina.

Letošní spot se ostatně do éteru dostal o týden dříve, než je obvyklé. John Lewis tím reagoval na raketový nárůst vyhledávání zboží na internetu, jímž se chtějí zákazníci vyhnout možným problémům s dostupností a logistikou, která se očekává s blížícím se Štědrým dnem.

John Lewis & Partners se tak vrací k osvědčenému konceptu nezvyklých přátelství, který se v jeho kampaních objevuje dlouhodobě. Loňský rok byl výjimkou, tehdy se John Lewis spojil se sesterskou značkou Waitrose pro „dosud nevídanou kampaň pro dosud nevídanou dobu. S pomocí animovaných scén od mnoha umělců pod dohledem režiséra Oscara Hudsona a s originální písní „A Little Love“ od zpěvačky Celeste se snažil šířit lásku a podporovat dobročinnost.

Na kampani pro rok 2019 se John Lewis & Partners opět podílel s Waitrose & Partners. V ní se také objevoval motiv nezvyklého přátelství dívky a až příliš nadšeného draka Edgara.

I tuto kampaň pro značku vytvořila agentura Adam&eveDBB, která spoty pro John Lewis vytvářela od roku 2009. Mimo jiné v roce 2018 angažovala sira Eltona Johna…

…kamarádskou příšerku z pod postele pojmenovanou Moz…

…skákajícího boxera Bustera…

… nebo třeba chlapce, který se opravdu ale opravdu nemůže dočkat Vánoc kvůli jednomu speciálnímu dárku.