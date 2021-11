Operátor k výročí 17. listopadu dává zájemcům možnost „na vlastní kůži“ zažít události sametové revoluce. V pokračování projektu Svoboda není samozřejmost připomene i odkaz Václava Havla a umožní poslat zprávu do budoucnosti.

Další pokračování dlouhodobého projektu O2 Svoboda není samozřejmost chce ve virtuálním průvodu Kroky ke svobodě umožnit zvlášť mladým lidem zažít listopadové události roku 1989. Díky symbolickým sedmnácti zastavením může každý zažít reálnou atmosféru předcházející sametové revoluci, a ještě se dozvědět, jak to celé začalo, nebo například to, jakou roli hrál na demonstraci herec Josef Kemr a proč se zpívala píseň Ach synku, synku. Během prvních dní od spuštění, jím na webu krokykesvobode.cz prošlo už 17 tisíc lidí.

Na projektu spolupracuje kreativní agentura Free Andy, microsite virtuálního průvodu je dílem společnosti Incube. Jako mediální agentura spolupracuje Adexpres a aktivaci na TikToku má na starosti agentura Triad.

Letos na podzim projekt rovněž připomíná osobnost Václava Havla, dramatika, disidenta a prvního českého prezidenta, který by v říjnu oslavil 85. narozeniny a od jehož úmrtí v prosinci uplyne deset let.

„Již 20. září jsme spustili jednu z interaktivních aktivit mapující život a především místa spjatá s Václavem Havlem. Díky spolupráci s geolokační aplikací Skryté příběhy vzniklo šest nových tras, v Praze, Plzni, Brně, Liberci a v Trutnově, které poukazují na životní milníky Havla v těchto městech,“ popisuje aktivitu David Daneš, ředitel marketingové komunikace a brandu v O2, a dodává: „V současné chvíli si jednu z těchto šesti tras prošlo již více než tisíc týmů či rodin.“

Festival svobody

Operátor je jako hlavní technologický partner zapojený i do Festivalu svobody, který listopad 1989 připomíná. Prostřednictvím novinky nazvané Zpráva pro budoucnost umožňuje lidem poslat si předsevzetí, které jim bude doručeno 17. listopadu příští rok.

„Na minutu se zastavit a představit si, kým chceme za 365 dnů být nebo co bychom jako jednotlivci a občané České republiky mohli udělat pro to, aby byla naše společnost lepší. Právě to je poselství naší výzvy Zpráva pro budoucnost. Pošlete SMS s vlastním vzkazem na symbolické telefonní číslo a my vám ji za rok pošleme zpět,“ vysvětlil David Daneš z O2 s tím, že zprávu si mohou poslat zákazníci všech operátorů na číslo 720 011 017, účtována bude podle jejich tarifu.

Během Festivalu svobody proběhne od 16.30 i Koncert pro budoucnost, při němž se vystřídají desítky umělců a řečníků. Vystoupí například vystoupí irský hudebník Glen Hansard, zpěvačky Aneta Langerová, Iva Bittová či Jana Kirschner.

Veškeré projekty připomínající Václava Havla vznikají pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a informace k jednotlivým aktivitám jsou k dispozici na webu projektu Svoboda není samozřejmost, jenž připomíná i aktivity O2 v posledních pěti letech včetně na několika soutěžích oceněné kampaně z roku 2019 během níž se rozezvonily telfonní budky po celém Česku a přehrávaly autentické záznamy z demonstrací. Projekt se navíc propojil se vzdělávacím portálem O2 Chytrá škola, a vznikl tak nový zajímavý obsah k výuce moderních dějin.