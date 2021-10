Popularitě petice pomohlo video se známými osobnostmi, jako je Ben Cristovao či Anežka Chudlíková, které vzniklo v režii Jakuba Jahna.

Občanská iniciativa Za Evropu bez pokusů na zvířatech sbírá podpisy prostřednictvím Evropské občanské iniciativy (EOI), přes kterou mohou lidé z EU vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla novou legislativu. Je k tomu potřeba jeden milion podpisů. Od začátku září se jich sešlo prozatím 250 tisíc, z čehož 40 tisíc pochází z České republiky.

Iniciativu mají na svědomí organizace na ochranu zvířat z celé Evropy, v České republice ji zastupuje organizace Svoboda zvířat. Ta snahu podpořila tím, že v pondělí 18. října na sociální sítě umístila video s výzvou A jak zareagujete na utrpení zvířat Vy?, za jeden den ho vidělo skoro 1,2 milionu lidí. Za stejnou dobu pod petici přibylo 30 tisíc podpisů. Tím bylo dosaženo více jak dvojnásobku minimálního počtu podpisů za ČR.

V dokumentárním spotu vystupují Ben Cristovao, Anežka Chudlíková alias Not So Funny Any, Dewii, Veronika Čermák Macková, Jana Stryková, Dominika Býmová, Zdeňka Haismanová a Viktor Bosák. Spot vznikl v režii Jakuba Jahna a sleduje bezprostřední reakce osobností na sedmiminutové video s reálnými záběry z laboratoří.

„Máme velkou radost, že video se známými osobnostmi zaujalo tolik lidí, kteří nejsou lhostejní k utrpení zvířat a jsou ochotni podpořit lepší svět pro zvířata. Věříme, že díky tomu je nyní změna opravdu možná a utrpení zvířat v laboratořích se stane minulostí. Jsme také rádi, že se nám během tak krátké doby podařilo dosáhnout stanoveného minimálního počtu podpisů za Českou republiku. Nyní jsme v počtu podpisů na prvním místě a předběhli jsme i takové státy jako je Francie či Německo. Nicméně aby se Evropská komise začala našimi požadavky zabývat, je potřeba alespoň jeden milion podpisů. Proto sbíráme dál,” říká Barbora Bartušková Večlová, předsedkyně Svobody zvířat.

Stejnou petici s anglickým názvem „No to Animal testing ” podporuje mimo jiné i skupina Unilever, především prostřednictvím své značky Dove. Rovněž se připojilo několik nevládních organizací a zástupců Evropského parlamentu. Cílem je přimět Evropskou komisi, aby potvrdila zákaz testování na zvířatech v Evropě. Ten se snaží zmírnit Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Unilever se spojil s dalšími organizacemi, aby zmírnění zabránil.

„Myslela jsem si, že už je to vyřešená věc, ale tak to bohužel není. Evropská agentura pro chemické látky vrací k testování na zvířatech látky, u nichž je už roky potvrzené, že to není potřeba. Se značkou Dove, která na zvířatech netestuje už čtyřicet let, tomu chceme předejít, ” uvedla nedávno v rozhovoru pro Marketing a Media šéfka Unileveru pro Česko a Slovensko Michaela Franeková a dodala: „Oslovujeme i naše partnerské organizace a spotřebitele k podpoře občanské iniciativy, která sbírá milion podpisů, aby vyslala jasný signál zákonodárcům, že chceme kosmetiku bez utrpení.”