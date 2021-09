Více než 25 influencerských kampaní letos zajišťuje agentura pro všechny čtyři divize společnosti. Poprvé si je vyzkouší i Divize profesionálních produktů, která dosud komunikovala klasickými B2B kanály.

Po loňské zkušenosti se zhruba desítkou kampaní letos L’Oréal rozšiřuje spolupráci s agenturou WeDigital na více než 25 kampaní. V některých projektech se totiž agentuře podařilo předčít očekávání brand manažerů značky.

Například v kampani spojené se znovuotevřením prodejen Douglas, jejíž součástí bylo představit vybrané značky a produkty z luxusní divize L’Oréal, bylo zapojeno 21 influencerek. Ty navštívily prodejnu a svým sledujícím představovaly jednotlivé výrobky, nabízely dárky a QR kódy či swipe up na konkrétní produkty. Celkový engagement rate v kampani byl 2,5 procenta, a to na 1 594 713 impresích. „Kampaň byla velmi úspěšná. Se zapojenými influencerkami jsme získali 144 stories, což je o 81 stories více, než jsme plánovali. Tento téměř dvojnásobný počet jen dokazuje, že jsme vhodně zvolili jak zapojené influencerky, tak jim nabídli atraktivní obsah, který svému publiku prostě chtěly dopřát,“ hodnotí Stanislava Theimerová, senior account manager ve WeDigital, která měla spolupráci na starost.

Jana Hrmová

Ivana Antal

Denisa Kokorová

Rebeka Weschler

Influenceři místo B2B

We Digital letos pro L’Oréal připravila nebo připravuje kampaně pro značky Garnier, L’Oréal Paris, Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, Biotherm, La Roche-Posay, Vichy, Biolage, Matrix, Steampod. Na influencery se poprvé obrátí i Divize profesionálních produktů L’Oréal Česká republika, která svoji komunikaci běžně cílí na profesionální kadeřníky a kadeřnice. Letos se rozhodla vůbec poprvé vyzkoušet komunikaci mířenou na koncové zákazníky.

„Používat influencery v komunikaci značek, které primárně cílí na B2B klientelu je odvážné. O to víc si vážíme, že nám dává L’Oréal příležitost vyzkoušet influencery pro historicky první představení profi produktů běžným zákazníkům. Od září do listopadu budou zapojení influenceři poutat na dvě řady vlasových produktů a jednu profesionální vlasovou žehličku. Jsme zvědaví, jak vybraní influenceři, v čele s Behou Nguyen, zahýbou znalostí těchto produktů nejen u profesionálů, ale hlavně u jejich zákaznic,“ říká o nové zkušenosti majitelka agentury WeDigital, Andrea Hurychová.

Hledání českého Beckhama

Mezi dalšími kampaněmi plánovanými na podzim je například projekt pro divizi L’Oréal Luxury, konkrétně pro značku Biotherm, který bude navíc spojený s iniciativou ochrany moří a oceánů. „Pomocí českých a zahraničních influencerů plánujeme představit nový pleťový krém a šířit povědomí o této značce i její misi,“ vysvětluje Stanislava Theimerová a doplňuje, že zapojeny nebudou jen ženy influencerky, ale i muži: „Našim cílem je mimo jiné najít i našeho ‚Davida Beckhama‘. Tedy muže, který se stejně jako tato celebrita v zahraničí stane tváří značky pro český a slovenský trh.“

Michaela ŠtoudkováJana Hrmová

Honza Michálek

Alžběta Saloňová

WeDigital bude též na podzim připomínat i slavný slogan pod hlavičkou L’Oréal Paris „Protože ty za to stojíš“, který letos oslaví 50 let. Pro kampaň, která běží od leta přes celý podzim agentura oslovila influencerky Petru Vančurovou, Helenu Navrátilovou a slovenskou Zuzanu Vačkovou. „Vybírali jsme jména, která mají nejen zajímavý dosah, ale hlavně mají k tématu samy co říct. Vedle dvoufázové komunikace na Instagramu, kde budou mimo jiné influencerky obdarovávát své fanoušky, pro ně domlouváme i rozhovor pro časopis Cosmopolitan na téma proč každá z nich za to stojí. Protože my všechny za to stojíme,“ vysvětluje Stanislava Theimerová z WeDigital.