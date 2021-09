Agentura s humorem a claimem „Bez předsudků, bez výmluv“ připomíná, že jde o kreativní soutěž, kterou hodnotí novináři. Přihlášky je možné posílat do 8. října.

Jedinou podmínkou pro výhru v soutěži Epica Awards je přihlášení výjimečné práce. Není možné se vymlouvat na předsudky porotců nebo se vymlouvat na politikaření agenturních sítí, protože projekty hodnotí porota složená z novinářů. To zdůrazňuje kampaň vytvořená od amsterodamské agentury Cloudfactory.

„Když se podíváte na všemožná ocenění, vypadá to, že reklamní průmysl je jediný, v němž trváme na tom, abychom se hodnotili navzájem. Chtěli jsme poukázat na to, jak je to absurdní, a zároveň vysvětlit, v čem je Epica jiná,“ říká César Garcia z Cloudfactory a jeho kolega Julio Alvarez dodává: „V kampani se odráží realita. My jako kreativci opravdu používáme výmluvy jako ‚většina poroty byla z jiné sítě‘. Tak jsme si z toho chtěli trochu vystřelit a zároveň být provokativní.“

Garcia s Alvarezem se označují za „kreativní aktivisty“, kteří chtějí „osvobodit“ kreativitu brandů s pomocí přístupu, jemuž říkají RST – Respect, Simplicity and Trust (respekt, jednoduchost, důvěra). To se odráží i v názvu agentury, jenž se dá volně přeložit jako „továrna v oblacích“. Dávají si záležet na představivosti, která je ale podložená pragmatismem. „Máme hlavu v oblacích, ale nohama stojíme pevně na zemi,“ říká Sandeep Chawla, výkonný ředitel a majitel Cloudfactory.

Na kampani se podílí i produkční společnost Be Sweet Films, která projekt oživí sérií krátkých spotů.

Přihlášky do aktuálního ročníku Epica Awards je možné zasílat do 8. října. Shortlist prací, které se dostaly do finále, bude zveřejněn 24. listopadu. Slavnostní večer, jenž bude letos celý probíhat online, se bude konat 9. prosince. Kompletní výsledky pak budou publikovány o den později.