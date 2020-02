Experti na retail Linda Petrová a Michal Súlovec hodnotí moderní prodejní místa nabízející mobilní zařízení a služby.

Optus, Sydney. Vlajkový obchod Optus se nachází v Sydney. Zákazník při vstupu najde uvolněný Lounge Room, součástí obchodu je Smart kuchyně i zábavní zóna. Sortiment je nabízen v designově přehledných stojanech, k dispozici je řada doplňků.

Vlajkový obchod Optus v Sydney.

Linda Petrová, Wellen: Přehledný, dobře rozčleněný a zábavný prostor, který zákazníka vtáhne do hry a úplně ho nechá zapomenout na technickou stránku věci. Zážitek vzniká při každém dotyku a seznámení s produkty, které sice stojí na datech, ale ve výsledku zpříjemňují nedatový život. Prostředí samo navádí a překvapuje, personálu slouží jako dokonalý prodejní nástroj. Tohle je cesta. Dát zákazníkům dobrý důvod se vrátit taky funguje naprosto perfektně. Známka: 1

Michal Súlovec, Dago: V jednoduchosti je krása. Velmi zdařilá realizace značkové prodejny telekomunikačního operátora. Velkorysý prostor, interaktivní prezentace produktů a nabízených služeb, to vše pro maximální pohodlí zákazníka. Designový nábytek, použití přírodních materiálu v kombinaci s moderní technologií, vše přehledné s možností si ihned vyzkoušet. Známka: 1

House of Swisscom, Basilej. Swisscom je jednou z nejznámějších a nejpopulárnějších značek ve Švýcarsku. Jako téměř žádná jiná značka vytváří rovnováhu mezi tradičními hodnotami a moderním image. Kořeny společnosti sahají až do roku 1852. V nové prodejně sází na podporu, nákup a poradenství příští generace v prostředí, které spíše než obchod připomíná domov. Rozčleněna je na několik částí, podle potřeb zákazníků.

House of Swisscom v Basileji.

Linda Petrová, Wellen: Držet pozici jedničky je složité, zvlášť v konzervativním prostředí Švýcarska. Celé je to příjemně nedigitální, přidání kavárny je sice obnošená vesta, ale to nic nemění na tom, že takové příjemné prostředí si pak o coworking přístup přímo říká. Jen ti „úředníci“ za přepážkou to trochu ruší a některé technologie působí, jako že si jen tam bez rozmyslu přidal nějaký hračička. Známka: 2-

Michal Súlovec, Dago: Také velmi povedená realizace multifunkčního prostoru (centrály) telekomunikační společnosti. Vzdušný prostor, velmi dobrá práce s ovětlením a použití přírodních materiálů vytváří prostředí, kde „chcete“ trávit čas. Propojení showroomu, školícího centra a prostoru pro odpočinek je praktické a přináší množství příležitostí pro setkání a komunikaci se zákazníky. Známka: 1-

Singtel, Singapur. Samoobslužná chytrá pop-up prodejna bez prodavačů, která má přinést zákaznickou zkušenost příští generace. Modulární a přenosný design umožňuje rychlý přesun na různá místa, prodejna je vybavena nejmodernějšími technologiemi. Robot při vstupu využívá rozpoznávání obličeje pro identifikaci zákazníka. Obchod funguje nonstop.

Prodejna Singtel v Singapuru.

Linda Petrová, Wellen: Vysoké procento samoobslužnosti a pop-up prošpikovaný kamerami, snímači a technologiemi představuje zážitek zejména pro geeky nebo obecně asijskou populaci, zvyklou vidět svět přes display. Z hlediska lokalizace naprosto v pořádku. Na malém prostoru je vše, jen mi připadá víc jako vystavení produktů než jako ucelený koncept. Není kde zpomalit… Známka: 3

Michal Súlovec, Dago: Praktická ukázka možností a využití nejmodernějších technologií. Maximální využití daného prostoru, designové provedení a světelné reklamní panely zajišťují visibilitu a přilákají potenciálního zákazníka. Ne každému však může vyhovovat neosobní přístup a absence živého personálu. Známka: 2

Doba datová mění prodejny Telco

Linda Petrová, Wellen

Prodejny mobilních operátorů ušly za poslední dekádu velký kus cesty od prodeje telefonů s tarify po dnešní moderní sofistikované nabídky, které obsahují zejména data. Pro koho je tady kamenný retail, když hardware lze pohodlněji (a často i výhodněji) koupit u prodejců elektroniky, příslušenství se už v zahraničí prodává v automatech jako občerstvení a tarif pořídíte pár kliknutími online?

Před 8 lety stály prodejny AT&T v USA u zrodu malé retailové revoluce – místo zařízení začaly prodávat řešení. „Být součástí každodenního života zákazníků“ znamená jim vysvětlit, jak je vaše značka připraví na každou situaci, kterou dnešní dynamická doba přináší. Ideálně nechat je zažít konkrétní produkt v reálném prostředí a umožnit jim propadnout okouzlení, jak jim nové technologie pomohou k většímu pohodlí. A za to jsou mnozí z nich ochotni zaplatit, což se značkám, speciálně v telcu, díky dlouhému životnímu cyklu produktů vyplácí.

Pochopitelně zákazníci nejsou stejní, i když nejsilnější nákupní generace se díky globalizaci chovají na celém světě přibližně stejně. Generace X prodělala za svůj život několik zásadních technologických parakotoulů a chtě nechtě patří k těm nejpřizpůsobivějším tvorům na planetě. Jsou mladší než mladí důchodci babyboomers, ale starší než na mobilech závislí mileniálové. Jsou rovněž rodiči svobodomyslných „Zetek“, které dorozumívací technologie z raných 90th hodnotí s pobaveným výrazem lidí, kteří vyrostli s tablety u postýlky. Telefonování podle nich patří do filmů s Phillem Marlowem nebo prostě do minulého století. A na pomyslném startu zákaznické cesty už stojí generace Alpha.

Žijeme daty, za chvíli už bez nich neuděláme ani krok, respektive nerozjedeme autonomně řízený bourák. Data jsou prostě novodobá elektřina. Výhodu mají a budou mít ty značky, které zvládnou poměrně složité věci vysvětlit co nejjednodušeji. Jejich prodejny připomínají důvěrně známé prostředí domova nebo kavárny, vše je přirozené, nic netlačí – na rozdíl od standardní „pobočky“, která je spíš bankou s plakáty na zdi a podpisem smlouvy u přepážky.

Prodejcům za pultem, který tvoří bariéru mezi zákazníkem a značkou, sice pomalu odzvonilo, ale nestačí postavit do prodejny pohodlné kanape. Důležitější je vymyslet, co na něm bude zákazník vlastně dělat, protože ten se cítí dobře – a tudíž i ochotněji nakupuje – pouze v příjemném prostředí, kde má možnost se hravou formou seznámit s novinkami, které budou sloužit konkrétně jemu.

Trendy kromě personalizace zmiňují customizovaný obsah komunikace a lokalizaci sdělení nebo designu. Na tu slyší už i zákazníci v CEE regionu. Podle výzkumu WELLEN z roku 2019 ji ocení 54 % českých a dokonce 85 % slovenských zákazníků. Tento nový směr reflektuje čerstvě refitovaná prodejna Vodafone v obchodním centru Letňany, do které jsme ve WELLEN promítli všechny naše zkušenosti a inspirace posbírané nejen na evropských trzích. Ukázat, naučit, mluvit řečí zákazníků, nechat v klidu vyzkoušet a pak prodat – to může fungovat také u nás.

Foto: Singtel